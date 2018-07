Presidenttisaattueet voi bongata vaikka eduskuntatalon rappusilta – Helsingin joukkoliikenteeseen luvassa isoja katkoja

Jos Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tai Venäjän Vladimir Putinin autosaattueet haluaa nähdämaanantaina Helsingissä, eduskuntatalon portaat ovat yksi todennäköisimmistä paikoista bongata saattueet.

Helsingin poliisinvt. apulaispoliisipäällikön Heikki Porolan mukaan lähimmäksi saattueita ja tapaamispaikkaa päässee Esplanadilla. Esplanadin puistoon pääsevät todennäköisesti niin mielenosoittajat kuin tavalliset kulkijatkin.

Yksi mahdollisuus on myös kiivetä Tähtitorninmäelle kiikaroimaan saattueita kauempaa.

Saattueiden kulkupaikat eivät kuitenkaan ole vielä vahvistettuja, joten mikään paikoista ei ole täysin varma. Saattueiden liikkuessa reitillä ei sallita muuta liikennettä.

Lähiseudulla asuvien ei kannata avata ikkunoita eikä roikkua parvekkeilla. Se kiinnittää varmasti poliisin huomion ja saattaa aiheuttaa ylimääräisiä operaatioita.

Kävelyä kannattaa suosia

Presidenttien maanantainen tapaaminen vaikuttaa laajasti liikenteeseen Helsingissä. Jos haluaa päästä liikkumaan nopeasti, ydinkeskustassa kannattaa suosia pyöräilyä tai kävelyä. Parhaiten joukkoliikennevälineistä kulkevat metro ja paikallisjunat. Raitiovaunu- ja bussiliikenteessä on laajoja katkoksia ja muutoksia.

Mannerheimintie on maanantaina osan ajasta kokonaan suljettu ajoneuvoilta. Kauppatori, Esplanadit ja Eteläranta ovat kokonaan suljettuja ajoneuvoliikenteeltä. Aleksanterinkatu on kiinni väliltä Unioninkatu-Meritullinkatu.

Myös Helsinki-Vantaan lentoaseman ja keskustan välisillä väylillä on merkittäviä katkoksia. Rajoitukset koskevat alustavasti maanantaina 11.30-20.00 välistä aikaa.

– Kyseessä ovat niin merkittävät liikennehaitat, että suosittelen lämpimästi välttämään autoilua keskustassa tai varaamaan siirtymisiin riittävästi aikaa. Vieraiden aikataulut voivat muuttua lyhyelläkin varoitusajalla, kertoi vt. poliisipäällikkö Heikki Kopperoinen Helsingin poliisista.

Kauppatorin sulkemisen takia torilta lähtevä lauttaliikenne on poikki maanantaina, ja torikauppaa ei käydä. Suomenlinnan lauttaliikenne hoidetaan Katajanokalta lähtevän huoltolautan avulla tai vesibussilla Hakaniemestä.

Mielenosoitukset aiheuttavat myös joitain muutoksia sunnuntaina liikenteeseen, mutta vaikutukset ovat pienempiä kuin maanantaina.

Autonsa pysäköintipaikka kannattaa tarkistaa. Kaupungilla on normaalia laajemmat pysäköintikieltoalueet, ja näille alueille pysäköityjen autojen siirto oli määrä aloittaa jo lauantai-iltana.

Hulinan voi välttää kaukana keskustasta

Jos ei halua missään nimessä törmätä kulkueeseen tai muuhun hulinaan sen ympärillä, kannattaa pysytellä kaukana kantakaupungista ja erityisesti Presidentinlinnan ympäristöstä. Huipputapaaminen alkaa Presidentinlinnassa kello 13.00.

Helsingin Sanomien ja Ylen tietojen mukaan presidenttipari suuntaa sunnuntai-iltana lentokentältä Hilton Kalastajatorppa -hotelliin, joka sijaitsee Munkkiniemen kaupunginosassa. Yöpymispaikkaa ei ole vahvistettu, mutta sen on arveltu olevan joko Kalastajatorppa tai hotellin yhteydessä toimiva Valtion vierastalo.

Myös luultavasti Mäntyniemen seutua kannattaa vältellä, sillä presidentti Sauli Niinistö tapaa Trumpin siellä maanantaina. On kuitenkin syytä muistaa, että esimerkiksi vaikutukset bussiliikenteeseen voivat ulottua kauaksikin keskustasta.

Helsinki-Vantaan kuvausmahdollisuuksia rajoitetaan jo lauantaista lähtien

Lentokoneiden katselu- ja kuvausmahdollisuuksia Helsinki-Vantaan lentokentällä ja sen ympäristössä joudutaan rajoittamaan jo lauantaista lähtien Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien maanantaisen tapaamisen vuoksi, Finavia tiedottaa.

Lentokoneiden katseluterassi suljettiin tänään kello 7 ja se pysyy kiinni kello 7:ään asti keskiviikkoaamuna. Tämän jälkeen terassi on jälleen normaalisti auki.

Myös lentoaseman turva-aitojen lähellä liikkumista saatetaan rajoittaa presidenttivierailun aikana.

