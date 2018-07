Professori: Aarnioon kohdistuva henkirikosepäily on äärimmäisen poikkeuksellinen

Helsingin huumepoliisin entiseen päällikköön Jari Aarnioon kohdistuva henkirikosepäily on sekä Suomessa että kansainvälisesti äärimmäisen poikkeuksellinen. Rikosoikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen ei muista rikoshistoriasta vastaavanlaista tapausta. Epäilyssä on kyse siitä, että Aarnio olisi tiennyt suunnitteilla olevasta murhasta etukäteen ja jättänyt sen estämättä.

– Äärimmäisen poikkeuksellista olisi, jos tällainen tilanne on käsillä, Viljanen sanoo.

Poliisi voi saada elinkautisen vankeusrangaistuksen, jos tietää murhasta ja jättää sen estämättä. Hän voi siis joutua rikoksen tekijään rinnastettavaan vastuuseen. Laki kohtelee häntä tässä paljon tiukemmin kuin tavallista ihmistä, jolla myös on velvollisuus raportoida vielä estettävissä olevasta vakavasta rikoksesta. Jos rikos tapahtuu, tavallinen kansalainen voi saada korkeintaan kuusi kuukautta vankeutta.

– Poliisin tehtäviin kuuluu rikosten ehkäiseminen, ja siksi häntä kohdellaan eri tavoin kuin muita. Hänellä on erityinen velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin, Viljanen sanoo.

Aarnion virkarikokset olisivat jo vanhentuneet

Poliisilla on lain mukaan velvollisuus saattaa tutkintaan myös rikokset, jotka ovat jo tapahtuneet ja myös sellaiset tulossa olevat rikokset, joita ei ole mahdollista estää. Jos tätä velvollisuutta laiminlyö, voi seurauksena olla syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta tai törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

– Jos teolla tavoiteltaisiin rikoksen tekijän vapauttamista vastuusta, kyse voisi olla jopa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, Viljanen toteaa.

Aarnion tapauksessa ei voi olla kyse virkarikoksista, sillä ne olisivat jo vanhentuneet.Tutkittavana oleva ruotsinturkkilaisen Volkan Ünsalin murha tehtiin jo lokakuussa 2003. Hän oli vienyt kaveriltaan rahaa Tukholman Arlandan lentokentän vuoden 2002 rahakuljetusryöstön saaliista, päässyt todistajansuojeluohjelmaan ja irrottautunut siitä. Murhasta on tuomittu aiemmin kolme suomalaista ja murhan ruotsalainen tilaaja.

Poliisiasioista vastaavan sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi ei halunnut torstaina kommentoida STT:lle Aarnioon kohdistuvaa rikosepäilyä.

