Punainen kuu mollottaa perjantai-iltana taivaalla – sää suosii bongareita

Perjantai-iltana tapahtuu täydellinen kuunpimennys, ja punainen kuu on näkyvillä koko maassa sään salliessa, kertoo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa.

Täydellisen pimennyksen vaihe alkaa illalla kello 22.30, ja se kestää tunnin ja 43 minuuttia. Pimennyksen vaihe on toiseksi pisin sitten vuoden 2000, jolloin täydellisen pimennyksen vaihe kesti kolme minuuttia kauemmin.

Ursan tiedottaja AnneLiljeström kehottaa kuubongareita menemään jo tänään tarkistamaan sopivan paikan, jotta huomenna ei tarvitse hätäillä.

– Kuu nousee tänään hyvin samasta suunnasta ja samaan aikaan kuin huomennakin. Jos kuu näkyy tarkkailupaikalla tänään, näkyy se myös huomenna.

Liljeström sanoo, että tärkeintä on löytää paikka, josta näkee kaakonpuoleiseen horisonttiin. Oikean ilmansuunnan voi tarkistaa esimerkiksi älypuhelimen kompassisovelluksesta.

– Kuu tulee olemaan hyvin matalalla, joten horisontin näkyminen on tärkeää eikä puita tai rakennuksia saisi olla sitä peittämässä.

Kuunpimennystä voi katsoa paljain silmin, kiikareilla tai kaukoputkella.

Liljeström sanoo, että tänä vuonna pitkäkestoisuuden lisäksi kuunpimennys tapahtuu taivaantarkkailijoiden näkökulmasta otolliseen vuodenaikaan.

– Nyt ei ole välttämättä yhtä pilvistä kuin tammikuussa ja sääkin on mukavampi, kun nyt ulkona tarkenee sitä myös katsella, Liljeström sanoo.

Sää suosiikin kuunpimennyksen katselijoita, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Sään pitäisi olla perjantain ja lauantain välisenä yönä poutainen ja vähäpilvinen melkein koko maassa.

Maa varjostaa Kuuta

Kuunpimennys tapahtuu aina täydenkuun aikaan, kun Kuu on vastakkaisella puolella maapalloa kuin Aurinko. Pimennyksen aikaan Kuu kulkee radallaan Maan varjoon, ja Kuuta valaiseva Aurinko kätkeytyy hetkeksi Maan taakse.

Pimennyksen aikaan Kuu ei kuitenkaan katoa täysin näkyvistä Maan ilmakehän takia. Ilmakehä taivuttaa takaansa tulevaa auringonvaloa Kuun pinnalle, ja ilmakehän läpi kuljettuaan valosta on enää jäljellä punertavat värisävyt, jotka värjäävät Kuun pinnan ruosteenpunaiseksi.

Jokaisen täydenkuun aikaan ei tapahdu pimennystä, koska Kuun rata on hiukan kallellaan Maan ratatasoon nähden, ja Kuu välttää yleensä Maan varjon ylä- tai alapuolelta.

Erilaisia kuunpimennyksiä nähdään maapallolla 2-4 kertaa vuodessa, mutta täydelliset pimennykset ovat harvinaisempia. Täydellinen vaihe voi Liljeströmin mukaan kestää enimmillään tunnin ja 47 minuuttia, joten tällä kertaa jäädään maksimista vain neljä minuuttia.

Kaikkia pimennyksiä ei myöskään näy Suomessa. Seuraava täydellinen kuunpimennys nähdään Suomessa 21. tammikuuta 2019. Edellinen koko maassa näkynyt täydellinen pimennys tapahtui syyskuussa 2015.

Kuunpimennys aloittaa tapahtumarikkaan kuukauden

Liljeström kertoo, että kuunpimennystä seuraa aina kahden viikon päästä auringonpimennys. Pimennysten ansiosta Kuu on Auringon lähellä eikä Kuun valo haittaa Perseidien tähdenlentoparven katsomista, joka on yksi Ursan vuoden kohokohdista, Liljeström kertoo.

– Nyt meillä on kuukauden aikana kuunpimennys, osittainen auringonpimennys sekä Perseidit, jotka näkyvät poikkeuksellisen hyvin tänä vuonna, Liljeström sanoo.

STT

Kuvat: