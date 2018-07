Ruotsiin on saapunut Puolasta 139 palomiestä ja 44 paloautoa auttamaan metsäpalojen sammutuksessa. Puolalaiset saapuivat illalla Jämtlandin lääniin, ja heidän on määrä viipyä Ruotsissa ainakin viikon.

Ruotsissa palaa metsää nyt yhteensä noin 25 000 hehtaarin alueella. Palojen hallintaan on haalittu apua ympäri Eurooppaa. Eilen varmistui, että Portugalista saadaan sammutustöihin lentokone, kertoi Expressen.

STT

