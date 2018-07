Puolan korkeimman oikeuden tuomari uhmaa hallitusta eikä piittaa eläköitymiskäskystä

Puolan korkeimman oikeuden puheenjohtaja Malgorzata Gersdorf jatkaa hallituksen uhmaamista. Gersdorf kieltäytyy noudattamasta eläköitymiskäskyä ja syyttää hallitusta puhdistuksesta. Hän on saapunut tänään työpaikalleen normaalisti.

Hallituksen uudistus alentaa tuomareiden eläkeikää 70:stä 65:een, mikä pakottaa yli kolmanneksen korkeimman oikeuden tuomareista eläkkeelle. Hallitsevan Laki ja oikeus -puolueen arvostelijana tunnettu Gersdorf on 65-vuotias.

EU on esittänyt Puolalle vakavan huolen korkeimman oikeuden uudistuksesta ja oikeuslaitoksen riippumattomuudesta.

STT

Kuvat: