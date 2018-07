Puoluesihteeri: Siniset tavoittelee kevään vaaleissa kymmentä kansanedustajaa ja kahta ministeriä

Siniset tavoittelee kevään eduskuntavaaleissa kymmentä kansanedustajaa ja kahta ministeripaikkaa, sanoo puoluesihteeri Matti Torvinen STT:lle.

Tavoite on kova, sillä viime kesänä perussuomalaista irtautuneen ja hallitukseen jääneen puolueen kannatus on mittauksissa madellut parin prosentin tuntumassa.

Sinisten ministereistä Timo Soini ja Jussi Niinistö pohtivat edelleen ehdokkuuttaan eduskuntavaaleissa. Torvinen sanoo odottavansa, että kaikki nykyiset ministerit lähtevät ehdolle ja että he ilmoittavat päätöksistään viimeistään syksyllä.

Tavoite ministeripaikoista toteutuisi sinisten kaavailujen mukaan parhaiten hallituksessa, joka jatkaisi nykyisellä kokoonpanolla eli keskustan ja kokoomuksen kanssa.

