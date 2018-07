Putin kutsui Trumpin Moskovaan: ”Puhelinneuvottelut eivät riitä”

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo kutsuneensa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vierailulle Moskovaan. Putin kertoi olevansa valmis tapaamaan Trumpin myös Washingtonissa.

Putin sanoi, että puhelinneuvottelut Trumpin kanssa eivät ole riittäviä. Hän haluaa johtajien keskustelevan kasvokkain sekä maiden välisistä että kansainvälisistä asioista.

Putinin mukaan presidentit ovat suunnitelleet tapaavansa myöhemmin tänä vuonna ainakin Argentiinassa G20-maiden huippukokouksessa.

Muellerin Venäjä-tutkinta kesken

Trump on aiemmin tviitannut odottavansa innolla uutta tapaamista Putinin kanssa. Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton kuitenkin kertoi eilen, että Trumpin mukaan seuraava tapaaminen pitäisi järjestää vasta, kun erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinta on saatu valmiiksi. Asiasta uutisoi muun muassa New York Times.

Valkoinen talo uskoo Muellerin tutkinnan päättyvän ensi vuonna. Mueller johtaa tutkintaa Venäjän vaikuttamisyrityksistä Yhdysvaltain vaaleihin.

Presidenttien viimeviikkoinen tapaaminen Helsingissä sai Yhdysvaltojen sisäpolitiikan kuohumaan, kun presidentti Trumpin syytettiin toimineen Yhdysvaltojen etuja vastaan.

Putin kertoi vierailutoiveista BRICS-maiden johtajien kokouksen jälkeen Etelä-Afrikassa. BRICS-maihin kuuluvat Venäjän ja Etelä-Afrikan lisäksi Brasilia, Kiina ja Intia.

