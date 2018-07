Putin: Yhdysvalloissa on voimia, jotka ovat valmiita uhraamaan suhteet Venäjään

Venäjän presidentti Vladimir Putin on vastannut Yhdysvalloissa saamaansa kritiikkiin.

Putin sanoi torstaina venäläisille suurlähettiläille pitämässään puheessa, että Yhdysvalloissa on voimia, jotka ovat valmiita uhraamaan Venäjän ja Yhdysvaltain suhteet omien päämääriensä edistämiseksi.

Putin tapasi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin maanantaina, ja Yhdysvalloissa on kritisoitu rajusti Trumpin myötäilevää suhtautumista Putiniin. Moni poliitikko niin demokraattien kuin republikaanienkin leirissä on pitänyt esillä Venäjän sekaantumista Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin ja kutsunut Putinia vihollisvaltion johtajaksi.

Trumpin ristiriitaiset puheet jatkuivat

Trump on jatkanut ristiriitaisia puheitaan presidenttien tapaamisesta. Hän sanoi uutiskanava CBS:n haastattelussa uskovansa kansallisen tiedustelun johtaja Dan Coatsin näkemyksen, että Venäjä uhkaa edelleen sekaantua Yhdysvaltojen vaaleihin. Alle vuorokautta aiemmin Trump oli sanonut, ettei Venäjä enää yritä vaikuttaa Yhdysvaltoihin.

Jo ennen CBS:n haastattelun julkistamista Valkoisen talon tiedottaja Sarah Huckabee Sanders oli selittänyt toimittajille, Trumpin aiempi lausunto oli tulkittu väärin. Hän vakuutti, että Trumpin hallinto varautuu siihen, että Venäjä yrittää sekaantua seuraaviinkin vaaleihin.

Muun muassa Washington Postin mukaan toimittaja kysyi keskiviikkona päivällä Yhdysvaltojen aikaa, kohdistaako Venäjä yhä toimiaan Yhdysvaltoihin.

– Kiitos paljon. Ei, Trump vastasi ja pudisti päätään.

– Eikö? Ettekö usko asian olevan niin? toimittaja jatkoi.

– En, Trump toisti.

Huckabee Sandersin mukaan Trump tarkoitti, ettei ota enää vastaan kysymyksiä.

Illalla Yhdysvaltojen aikaa televisiosta lähetetyssä haastattelussa CBS:n uutisankkuri Jeff Glor muistutti Trumpia, että tiedustelujohtaja Coatsin arvion mukaan Venäjän vaalisekaantumisen uhka jatkuu, ja kysyi, hyväksyykö Trump arvion.

– No, minä hyväksyn sen. Tarkoitan, hän on asiantuntija, Trump vastasi.

– Tätä hän tekee (työkseen). Hän on tehnyt työnsä hyvin. Luotan suunnattomasti Dan Coatsiin, ja jos hän sanoo niin, minä hyväksyn sen.

Sitten hän kuitenkin tuntui kumoavan osan juuri sanomastaan – tai kenties puhuttelevan suoraan Venäjää.

– Sanon sinulle kuitenkin, sen on paras olla olematta totta. Sen on paras olla olematta totta.

Syytti Putinia epäsuorasti

CBS:n haastattelussa Trump myös syytti epäsuorasti Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia Venäjän sekaantumisesta Yhdysvaltojen viime vaaleihin. Trump ei kuitenkaan sanonut olevansa sitä mieltä, että Putin olisi suoraan osallistunut vaalisekaantumiseen esimerkiksi antamalla armeijansa tiedustelu-upseereille käskyn ryhtyä toimiin vaalien häiritsemiseksi.

Trump lausui epäsuoran syytöksensä sen jälkeen, kun häntä haastatellut Glor oli huomauttanut, että Trump ei ole tuominnut Putinia vaaleihin sekaantumisesta, ja kysyi suoraan, pitääkö Trump Putinia henkilökohtaisesti vastuussa. Trumpin vastaus oli kiertelevä.

– No, pitäisin kyllä, koska hän on vastuussa maastaan. Samalla lailla pidän itseäni vastuussa asioita, jotka tapahtuvat tässä maassa. Joten varmasti maan johtajana häntä täytyisi pitää vastuullisena, kyllä.

Glor kysyi myös, mitä Trump sanoi Putinille asiasta. Trump sanoi ilmaisseensa hyvin painokkaasti, ettei vaaleihin sekaantumista voida suvaita.

FBI:n johtaja: Venäjä yhä uhka

Myös liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Christopher Wray otti keskiviikkona kantaa kysymykseen Venäjän uhasta. CNN kertoo hänen sanoneen Aspenin turvallisuuskonferenssissa, että Venäjä jatkaa yhä tälläkin hetkellä pahantahtoisia vaikutusoperaatioitaan.

Wrayn mukaan tiedusteluviranomaiset eivät ole havainneet Venäjän syyllistyneen samanlaisiin hyökkäyksiin kuin vuoden 2016 vaalien alla, mutta painotti, että viime vaalien kaltaiset hyökkäykset saattavat alkaa koska vain.

Wray toisti myös olevansa yhä vakaasti sitä mieltä, että Venäjä pyrki vaikuttamaan Yhdysvaltojen viime vaaleihin.

Keskustelu Venäjän sekaantumisesta vaaleihin on käynyt Yhdysvalloissa aivan erityisen kuumana sen jälkeen, kun Trump ja Putin tapasivat kahden kesken Helsingissä. Presidentit pitivät tapaamisen päätteeksi yhteisen lehdistötilaisuuden, jossa Trump sivuutti oman maansa tiedusteluviranomaisten näkemyksen sanomalla, ettei näe mitään syytä, miksi Venäjä olisi sekaantunut vaaleihin. Trumpin kommentista pöyristyivät paitsi oppositio myös monet hänen oman puolueensa edustajat ja kannattajat.

Sittemmin Trump on pyörtänyt puheitaan, vakuutellut luottamustaan tiedusteluviranomaisiinsa ja syyllistynyt kerta toisensa jälkeen ristiriitaisiin lausuntoihin.

https://www.cbsnews.com/news/donald-trump-interview-cbs-jeff-glor-russia-putin-dan-coats-cabinet-meeting-today-2018-07-18/

https://www.washingtonpost.com/politics/trump-returns-to-touting-his-summit-with-putin-a-day-after-doing-damage-control/2018/07/18/ff794dea-8a70-11e8-8aea-86e88ae760d8_story.html?utm_term=.684f05fb1cd3

https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-today-07-18-18/index.html

STT

Kuvat: