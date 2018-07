Putinilla syytä iloita Trumpista

VESA JAAKOLA. Kun Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit tapasivat äskettäin Helsingissä, Trumpista paljastui yllättävä piirre ainakin huippukokouksen tiedotustilaisuudessa. Vastoin tapojaan Trump puhui varsin maltillisesti ja myötäili Putinia lähes kaikissa asioissa. Onko heillä kahden miehen Hyvä veli -verkosto?

Valtakaudellaan Donald Trump on ehtinyt moittia tylystikin monien suurten valtojen johtajia. Venäjän presidenttiä Trump ei ole moittinut juuri mistään. Ei vaikka Venäjän valtiojohto arvostelee monista asioista Yhdysvaltoja ja sen johtamaa sotilasliittoa Natoa paljonkin. Syitä Trumpin pidättyvyyteen voi vain arvailla.

Yksi niistä voisi olla, että erilaisuudestaan huolimatta näillä valtionjohtajilla on paljon yhteistä. Heillä on samanlaisia näkemyksiä vallankäytöstä, johtajuudesta, kansallisista arvoista, kansainvälisestä järjestelmästä, etenkin sen muuttamisesta. Heillä on paljolti samanlainen maailmankatsomus.

Vallankäytössä heillä ei ole etusijalla vallan kolmijako-oppi, se että hallitsemisessa tulisi pitää erillään lakien säätäminen, niiden toimeenpano ja niiden tulkinta.

Putinin valtakausina Venäjällä tästä opista on etäännytty paljonkin. Yhdysvalloissa demokratian perusopin vesittäminen on uutta. Sitä tapahtuu vasta nyt Trumpin hallitustavan seurauksena.

Vallan kolmijaon väheksyminen juontuu asioiden uudenlaisesta arvottamisesta. Niin Venäjän kuin Yhdysvaltain nykyjohtajat ovat nostaneet johtoarvokseen nationalismin ja sen mukaisesti kansallisen edun ajamisen.

Kun tällaista nationalismia lietsotaan ja vahvistetaan, muut arvot kuten ihmisoikeudet ja kansainvälinen solidaarisuus kuihtuvat.

Trump on suositellut nationalismia hallitsemisen arvoksi myös muille valtionjohtajille. Ahdasmielisen nationalismin vaihtoehtona olisi monenvälinen kansainvälinen yhteistyö varsinkin valtionrajat ylittävissä asioissa. Trump on kuitenkin irrotellut Yhdysvaltoja pois perinteisestä yhteistyöstä YK-piirissä, ilmastonsuojelussa, Maailman kauppajärjestössä, jopa Natossa.

Tästä ei Venäjällä olla pahoillaan, päinvastoin. Putin kuunnellee nyt mielihyvin etenkin lännen Nato-keskustelua. Siinä Trump uhkailee ehdollistaa jopa puolustusliiton turvatakuun, siis puolustusliiton perusidean ja kivijalan, vaatimuksillaan uudesta taakanjaosta.

Putinilla ja Trumpilla kummallakin on syynsä, tosin erilaiset, heikentää Euroopan yhdentämistä ja unionia. Trump näkee unionin epäreiluna kilpailijana maailmankaupassa. Putin haluaa heikentää ja hajottaa unionia poliittisena toimijana ja Venäjän toiminnan arvostelijana.

Sen lisäksi, että Putinilla ja Trumpilla on rajoittunut näkemys oikeusvaltiosta kotimaissaan, he eivät arvosta myöskään kansainvälistä oikeutta.

Lisäksi voi kysyä, olisiko Putinilla kiristysote Trumpista. Ennen presidenttiyttään Trump saattoi häpäistä itsensä jopa Moskovan bordellissa. Siitä videopätkä maailman mediaan niin Trumpista tulisi äkkiä entinen presidentti.

Kirjoittaja on emeritusdiplomaatti.