Putinille buuattiin ja Trump sai pienimuotoisia aplodeja saapuessaan Kauppatorille

Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien huippukokous veti ihmisiä Helsingin keskustaan maanantai-iltapäivänä. Esplanadin puistoon oli kerääntynyt sekalainen joukko uteliaita suomalaisia, turisteja ja mielenosoittajia, jotka toivovat näkevänsä vilauksen presidenttien autosaattueista.

Venäjän presidentti VladimirPutinille buuattiin, kun hänen autonsa ajoi ohi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sai puolestaan osakseen pienimuotoisia suosionosoituksia. Tilanne oli ohi minuuteissa ja väkijoukko hajaantui pian sen jälkeen.

Helsingin keskustan alueella oli maanantaina aamupäivällä useampia pieniä mielenosoituksia, jotka liittyvät presidenttien tapaamiseen.

Kampin Narinkkatorilla ihmisoikeusjärjestö Amnesty jakoi lehtisiä, joissa kehotetaan kirjoittamaan Trumpille ja Putinille kirjeitä.

– Tarkoituksena on tavoittaa ihmisiä, jotka eivät olleet mielenosoituksissa eilen tai jotka haluaisivat tehdä vähän enemmän, kertoi Amnestyn Suomen-osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson.

Amnestyllä on ollut useissa paikoissa banderolleja, joissa on hieman pilke silmäkulmassa toivotettu presidentit tervetulleiksi kansainväliseen ihmisoikeuskokoukseen.

– Meillä on positiivinen viesti, että Helsinki on ihmisoikeuksien puolella. Hyvä, että tapaavat Helsingissä, että saadaan levitettyä globaalisti tätä ilosanomaa, Johansson sanoi.

Ukrainalaiset kiittivät Trumpia

Esplanadilla mellakka-aita jakoi aluetta, Svenska Teaternin yläpuolella kuului aamupäivällä helikopterin pörinää ja katua pitkin marssi sotilaita, joita turistit kuvasivat.

J.L. Runebergin patsaalle oli kokoontunut kymmenisen mielenosoittajaa Stop Putin -mielenosoitukseen. Mielenosoittajat olivat enimmäkseen ukrainalaisia nuoria, jotka pitivät esillä Yhdysvaltain ja Ukrainan lippuja.

– Olemme täällä muistuttamassa molempia presidenttejä siitä, että meidän ei tarvitse neuvotella terroristien kanssa, kertoi mielenosoittaja Jana Mihnitsh viitaten Putinin toimiin Ukrainassa.

Mielenosoittajat kertoivat pitävänsä Trumpin Ukraina-politiikasta ja haluavansa kiittää Trumpia siitä, että tämän hallinto on osoittanut Ukrainalle enemmän tukea kuin Yhdysvaltain aikaisemmat hallinnot.

Kokoomusnuorilla viesti molemmille presidenteille

Espan lavan edessä oli käynnissä kokoomusnuorten mielenosoitus. He ottivat kantaa sekä Venäjän toimiin Ukrainassa että Trumpin talouspolitiikkaan.

Kokoomusnuoret olivat teettäneet punaisia ”Make America Trade Again” -lippiksiä, joiden takia moni ohikulkija luuli heitä Trumpin kannattajiksi.

– Tämä ajatus mielenosoitukseen lähti jäsenistöstä. On tärkeää nostaa presidenttien tapaamisen aikana esiin asioita, joista olemme eri mieltä, sanoi kokoomusnuorten puheenjohtaja Henrik Vuornos.

Trump on suhtautunut varsin nihkeästi vapaakauppaan. Putinin osalta kokoomusnuoret nostivat esille sen, että Venäjän aggressiivinen voimapolitiikka Ukrainassa hiertää lännen ja Venäjän välejä.

– Toivottavasti presidentit näkevät viestin, kun ajavat ohi.

”Trump nolaa meidät”

Helsinkiläinen Henna Ikonen ja espoolainen Eveliina Mulenga olivat tulleet keskustaan muuten vain viettämään päivää, mutta päätyivät uteliaisuuttaan Esplanadille katsomaan, miksi paikalle on kerääntynyt niin paljon ihmisiä.

– On huono asia, että Suomi antaa tilaisuuden tälle. Suomen pitäisi näyttää, että kunnioitetaan ihmisoikeuksia, Ikonen sanoi.

Paikalla olivat myös amerikkalaiset Saskya van Nouhuys ja Andy Ruina. He asuvat osan vuodesta Ahvenanmaalla ja olivat varta vasten tulleet veneellä Helsinkiin.

Ruinalla oli mukanaan iso taulu, jossa Trump oli kuvattu konttaavaksi taaperoksi.

– Meillä on kypsymätön presidentti, jota ei voi kontrolloida. Hän pilaa Amerikan ja samalla muun maailman, Ruina sanoi.

– Uskomme, että hän nolaa itsensä ja meidät tässä samalla, van Nouhuys sanoi.

He kertoivat pitävänsä Putinia manipulatiivisena ja hyvin pahana ihmisenä.

– Putin on kietonut Trumpin pikkurillinsä ympärille. Putin tietää kaiken Trumpista ja tietää miten manipuloidaan ihmisiä. Trump ei tiedä mistään mitään, Ruina latasi.

Turistina kotikaupungissa

Sitkeimpiin katsojiin kuuluivat Ella Vihelmaa ja hänen Silmu-tyttärensä. He olivat varustautuneet kiikareilla, päivänvarjolla ja piirustuslehtiöllä ja saapuneet paikalle jo reippaasti ennen yhtätoista aamupäivällä saadakseen hyvät paikat.

– Emme ole täällä Trumpia ja Putinia kunnioittamassa, vaan seuraamassa, kun kaupungilla kerran tapahtuu kaikenlaista. Onhan tässä mielenosoituksiakin. Ollaan vähän niin kuin turisteina kotikaupungissa, Vihelmaa sanoi.

Pitkä odotus palkittiin lopulta.

Helsinkiläinen Saku Knuuti oli tullut seuraamaan presidenttisaattueiden saapumista kaveriporukalla. Hän ihmetteli kysymystä siitä, miksi oli Esplanadilla.

– Ollaan katsomassa, kun Trump ja Putin tulevat paikan päälle. Onhan tämä harvinainen tapahtuma, hän sanoi.

STT