Putinin avustaja Tassille: Syyria Trumpin ja Putinin huippukokouksen pääaihe

Syyrian tilanne tulee olemaan Venäjän ja Yhdysvaltain presidenttien huippukokouksen pääaihe, arvioi Venäjän presidentti Vladimir Putinin avustaja Juri Ushakov uutistoimisto Tassille.

Myös Pohjois-Korea, Iranin ydinsopimus sekä Itä-Ukrainan tilanne ovat aihelistalla, Ushakov sanoo. Tapaamisessa puhutaan hänen mukaansa myös useista talousaiheista. Ushakovin mukaan Putinilla on Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille ehdotuksia Yhdysvaltain ja Venäjän taloussuhteisiin liittyen.

– Presidentit päättävät, puhutaanko talousaiheista, mutta olisi loogista, että niistä puhutaan, Ushakov sanoi.

Putin tapaa Trumpin Helsingissä maanantaina.

Avustaja: Merkkejä siitä, että USA tahtoo ottaa esiin vaalisekaantumisen

Juuri ennen presidenttien huippukokousta Yhdysvalloissa nostettiin syytteet maan presidentinvaaleihin sekaantumisesta yhteensä kahtatoista Venäjän armeijan tiedustelu-upseeria vastaan. Syytteiden mukaan venäläiset sekaantuivat vaaleihin muun muassa demokraattipuolueen sähköposteihin murtautumalla.

Syytteet laati erikoissyyttäjä Robert Mueller, joka työryhmänsä kanssa tutkii Venäjän sekaantumista toissa vuoden presidentinvaaleihin. Vaaleissa nykyinen presidentti Trump löi demokraattien ehdokkaan Hillary Clintonin.

Syytteiden nostaminen on herättänyt Yhdysvalloissa kritiikkiä, jonka mukaan Trumpin tulisi perua tapaamisensa Putinin kanssa tai ainakin vaatia Putinilta selitystä. Kokouksen perumista on vaadittu etenkin Yhdysvaltain demokraattipuolueen riveistä.

Valkoisen talon mukaan kokousta ei kuitenkaan olla perumassa.

Ushakov sanoi Tassin haastattelussa, että on viitteitä siitä, että yhdysvaltalaiset tahtovat nostaa vaalisekaantumisen esille huippukokouksessa. Ushakovin mukaan Venäjä ei sekaantunut Yhdysvaltain vaaleihin eikä koskaan tekisi niin.

– Jos amerikkalaisilla on mitään todisteita (sekaantumisesta), olemme valmiita harkitsemaan asiaa kuten presidenttimme on usein sanonut, ja kyseeseen voisi tulla esimerkiksi yhteinen kyberturvallisuustyöryhmä, Ushakov sanoi.

