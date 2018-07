Pyhärannan maastopalo on saatu rajattua – sammuttamassa 200 ihmistä

Pyhärannassa Varsinais-Suomessa kytevä maastopalo on saatu rajattua, kertoo pelastuslaitos. Palo kytee metsäisellä ja kallioisella 70-80 hehtaarin alueella, ja sammutustöiden arvioidaan kestävän huomiseen.

Rantatie on suljettu, mutta muuta haittaa liikenteelle ei toistaiseksi ole. Paikalla sammutustöissä on noin 200 ihmistä, ja paloa sammutetaan myös helikopterilla.

Keskiviikkoiltana lähialueelta evakuoitiin 20 asuinrakennusta, mutta uusia evakuointeja ei sittemmin ole tarvinnut tehdä.

STT

