Raision putkirikko vaikuttaa myös Maskun ja Nousiaisten vedenjakeluun – vedenjakelupisteitä perustettu, veden käyttörajoitus ja keittokehotus yhä voimassa

Raisiossa sattunut putkirikko vaikuttaa usean kunnan alueella. Naantalin ja Raision lisäksi tilanne vaikuttaa vedenjakeluun myös Maskussa ja Nousiaisissa, kertoo Maskun Vesihuolto Oy.

Yhtiön jakelualueella olevia asukkaita pyydetään minimoimaan veden käyttö vian korjauksen ajaksi. Korjauksen arvioidaan kestävän vuorokauden.

Vedenjakeluhäiriö Naantalissa ja Raisiossa alkoi eilen. Paikkakuntalaisia kehotetaan keittämään kaikki juomavesi.

Naantalin ja Raision suun terveydenhuollot palvelevat rajoitetusti, koska hammashoitolaitteissa käytetään vettä. Suun terveydenhuollon palvelut ovat suurelta osin suljettuna niin kauan kuin vedenkeittokehotus on voimassa. Hammastarkastukset ja muut ilman vettä toteutettavat toimenpiteet jatkuvat normaalisti.

Raision kaupungin yhdyskuntainsinööri Marika Nurmikon mukaan suurimassa osassa Raisiossa tulee nyt vettä, mutta paikoitellen paine voi olla heikko. Veden riittävyys on tällä hetkellä turvattu, mutta käyttörajoitus ja keittokehotus ovat yhä voimassa.

– Korjaustyöt ovat edistyneet. Kahdesta runkolinjasta toinen on nyt korjattu, mutta se pitää huuhtoa ja putsata. Siinä menee kokonaisuudessaan neljä päivää, hän sanoo.

Nurmikon mukaan viranomaiset odottavat nyt verkoston vesinäytteiden tuloksia.

– Niitä tuloksia odotetaan tänä iltana. Jos ne ovat kunnossa, viemme saman tien uudet näytteet laboratorioon. Jos molemmat näytteet ovat puhtaat, viranomainen voi purkaa vedenkeittokehotuksen, hän sanoo.

Ihmiset hamstraavat pullovettä

Paikallisissa kaupoissa pullovesi on loppumassa kaupoissa. Vedenjakeluhäiriön vuoksi ihmiset ovat hamstranneet vesipulloja.

Naantalin K-Supermarketin K-kauppiaan Sami Toivosen mukaan kaikki vesi menee, mitä haalittua saadaan.

– Pullovesi loppui jo eilen valikoimista ja loppuu myös tänään.

Toivosen mukaan vettä voi olla huomenna paremmin saatavilla.

S-market Raisiontorin valikoima-asiantuntija Jukka Lauren kertoo, että Raisiossa tilanne on sama. Lähdevettä on vielä, mutta se on vähenemässä.

– Pulloveden loppuminen on riski. Nyt yritetään löytää vaihtoehtoisia toimittajia joka paikasta. Still-lähdevettä on vaikeampi saada, hiilihapollista vettä sen sijaan löytyy.

Kaupungit avanneet vedenjakelupisteitä

Naantali ja Raisio ovat perustaneet väliaikaisia juomaveden jakelupisteitä.

Raision Vesi Oy on järjestämässä vedenjakelupistettä Raision kirjaston ja terveyskeskussairaalan pihalle. Jakelu saadaan järjestymään iltapäivällä ja vettä voi hakea heti pisteen auettua. Vesipisteen aukeamisesta tiedotetaan erikseen.

Naantali tiedotti eilen, että ensimmäiset valmiina olevat jakelupisteet ovat terveyskeskuksen parkkipaikalla ja Katavakodin pihalla. Myös Merimaskun Osuuspankin pihalla pitäisi kaupungin mukaan olla vedenjakelupiste.

Näytteiden tuloksia odotetaan

STT

