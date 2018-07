Voimakas ukkoskuuro on aiheuttanut laajoja tuhoja Raumalla. Poliisi kehottaa välttämään kaikkea liikkumista kaupungin alueella ja ihmisiä pysymään sisätiloissa.

Päivystävä palomestari kuvaili tilannetta STT:lle ”pieneksi katastrofiksi”. Hänen mukaansa tehtäviä pelastuslaitokselle on alkuillasta tullut yli 50. Vettä on tulvinut kellareihin ja alikulkuihin, lisäksi puita on kaatunut.

Ilmatieteen laitoksen sadetutka näyttää Rauman alueella runsaasti salamoita alkuillan aikana.

