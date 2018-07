Ranska juhli jalkapallosankareitaan – ”He ovat liian kauniita”

Ranskan jalkapallomaajoukkue sai maanantai-iltana hurmioituneen vastaanoton Pariisin Champs Elysees -kadulla, jonne oli saapunut arviolta peräti 300 000 ihmistä.

Pelaajien ilta jatkui Elysee-palatsissa, jossa presidentti Emmanuel Macron ja hänen vaimonsa Brigitte Macron ottivat joukkueen vastaan.

Avobussilla maineikasta Champs Elysees -katua kiertänyt joukkue ei pettänyt kannattajien odotuksia, kun he tanssivat, hyppivät ja kierrättivät MM-pokaalia pelaajalta toiselle.

– Vau, se oli todella hullua. He ovat liian kauniita. Ranska on kaunis, paraatia Champs Elysees’llä seurannut Julia Cohen, 28, iloitsi AFP:lle.

Macron on luvannut pelaajille Ranskan kunnialegioonan kunniamerkit.

– Kiitos teille kaikille. Tämä joukkue on kaunis, koska olette yhtenäisiä, Macron jakoi pelaajille kiitosta.

Maanantain juhlissa kenties näkyvimmän seremoniamestarin roolin otti keskikenttätähti Paul Pogba.

– Menimme kentälle ja sanoimme, että murskaamme vastustajamme, hän sanoi.

Joukkue kukisti sunnuntaina Moskovassa pelatussa MM-finaalissa Kroatian.

Junioripelaajia mukana juhlissa

Elysee-palatsin puutarhoihin oli kutsuttu lähes 3 000 vierasta, joista noin tuhat oli paikallisten jalkapalloseurojen nuoria. Muutamat lapsista pääsivät myös koskettamaan MM-pokaalia.

– Olemme ylpeitä tehdessämme ranskalaiset iloisiksi, MM-kisoissa loistanut Kylian Mbappe sanoi tv-kanava TF1:lle.

Champs Elysees’n paraati kulki tiukassa viranomaisvartioinnissa, sillä arviolta 2 000 poliisia huolehti juhlien turvallisuudesta.

Sunnuntai-illan ja maanantain vastaisena yönä nähtiin levottomuuksia. Maanantai-iltana joukko ihmisiä heitteli pulloja ja huusi aggressiivisesti poliiseille, koska he eivät olleet pitkän odottelun jälkeen nähneet pelaajia pariisilaisen hienostohotellin edessä.

Voitonjuhliin liittyneissä levottomuuksissa oli maanantai-iltaan mennessä otettu kiinni 292 ihmistä eri puolilla Ranskaa.

STT