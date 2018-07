Ranskan nuoret tähdet puhalsivat yhteen hiileen

Jalkapallon MM-kisat olivat kurinalaisesti pelanneiden joukkueiden juhlaa. Kurinalaisuudesta käyvät mainioiksi esimerkeiksi Ranska ja Kroatia, jotka kohtasivat turnauksen loppuottelussa.

– Finaaliparista molemmilla on historiaa isoista egoista ja yksilöt edellä menemisestä. Nyt molemmilla oli selkeä sapluuna, ja ne pelasivat kollektiivista jalkapalloa. Yksilöt muodostivat enemmän kuin osiensa summan, FC Lahden liigajoukkueen päävalmentaja Toni Korkeakunnas arvioi.

Turnaus päättyi sunnuntaina Ranskan kultajuhliin, kun se kaatoi Moskovassa pelatussa loppuottelussa Kroatian 4-2.

– Ranska oli hyvin rakennettu joukkue, ja heillä on todella lahjakas pelaajasukupolvi. Mielettömiä yksilöitä ja hyvin roolitettu ryhmä, Korkeakunnas sanoo.

Pelaajilta vaaditaan monipuolisuutta

Ranskan melko nuoressa ryhmässä riitti loistoa Kylian MbappestaAntoine Griezmanniin ja Paul Pogbaan. Suurimpien otsikoiden takana esimerkiksi topparipari Samuel Umtiti ja Raphael Varane pelasi vahvan turnauksen.

– Modernin huippupelaajan on oltava hyvin monipuolinen, pystyttävä sopeutumaan erilaisiin ottelusuunnitelmiin ja mukautumaan otteluiden aikana erilaisiin taktisiin variaatioihin, Rovaniemen Palloseuran päävalmentaja Toni Koskela luettelee.

Ranska puolusti monissa otteluissa melko syvällä omalla kenttäpuoliskollaan ja lähti erittäin vaarallisesti vastaiskuihin.

Se oli leimallista monille joukkueille Venäjän MM-kisoissa, joissa nähtiin pitkä lista vauhdikkaita ja dramaattisia otteluita.

– Tänä päivänä maalit tehdään paljolti suunnanmuutoksista. Pelaaminen on mennyt enemmän tilanteisiin reagoimiseen otteluiden sisällä. Kisoissa ei ollut monta joukkuetta, jotka olisivat prässänneet ylhäältä, Korkeakunnas luettelee MM-turnauksen trendejä.

Koskela nostaa esille myös erikoistilannemaalit, joita nähtiin poikkeuksellisen paljon.

– Joukkueet puolustavat keskikentän keskustan ja oman boksinsa (rangaistusalueensa) niin hyvin, että maalitilanteiden luominen on erittäin vaikeaa. Erikoistilanteiden organisoimisen saa varmasti nopeimmin hyvään kuntoon, hän sanoo.

Tiukahkon tuomarilinjan ja videotuomaroinnin myötä Venäjän kisoissa vihellettiin normaalia enemmän rikkeitä, mikä osaltaan selittää erikoistilannemaalien suurta määrää.

Moni perinteinen suurmaa hyytyi

Ranska kuului turnauksen suuriin voittajasuosikkeihin, mutta monen muun perinteisen jätin MM-matka päättyi ennakoitua nopeammin. Siihen ryhmään kuuluvat muun muassa Saksa, Argentiina ja Espanja.

– Esimerkiksi Saksa vaikutti jopa vähän kylläiseltä. Ei ollut missään vaiheessa raikasta tekemisen meininkiä. Huipulla erot ovat niin pienet, että joukkueen täytyy olla todella sitoutunut, Korkeakunnas sanoo.

STT

Kuvat: