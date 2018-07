Ranskassa mustaihoisen nuoren miehen ampunutta poliisia vastaan nostettiin syyte taposta

Ranskassa mustaihoisen nuoren miehen ampunutta poliisia vastaan on nostettu syyte taposta, kertoo poliisin asianajaja. Poliisi ampui 22-vuotiaan miehen myöhään tiistaina Nantesissa. Poliisi sanoi ensin ampuneensa miehen itsepuolustukseksi, mutta myöhemmin hän kertoi viranomaistutkijoille, että hänen aseensa oli lauennut vahingossa.

Poliisi myös alun perin kertoi, että surmansa saanut mies oli vastustanut pidätystä ja yrittänyt peruuttaa autonsa poliisin päälle. Poliisin mukaan mies oli viranomaisten seurannassa epäiltynä huumekaupasta. Uutistoimisto AFP:lle puhuneen yksittäisen silminnäkijän mukaan auto oli kuitenkin paikoillaan, kun poliisi ampui miehen.

Ampumista on seurannut levottomuuksia. Nuorisojoukot ovat muun muassa ottaneet yhteen poliisien kanssa ja sytyttäneet tulipaloja. Useita on pidätetty. AFP:n mukaan levottomuudet ovat jatkuneet myös tänään.

Torstaina arviolta 1 000 ihmistä osallistui Nantesissa järjestettyyn mielenilmaukseen, jossa vaadittiin oikeutta ammutulle miehelle.

Levottomuuksien on pelätty leviävän. Esimerkiksi vuonna 2005 Pariisista alkunsa saaneet levottomuudet levisivät ympäri maata. Levottomuudet saivat alkunsa, kun kaksi afrikkalaistaustaista nuorta kuoli voimalinjasta saamaansa sähköiskuun paetessaan poliisia. Mellakoiden kerrottiin tuolloin olleen rajuimmat Ranskassa lähes 40 vuoteen.

STT

