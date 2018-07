Rasistiset hyökkäykset yleistyneet Italiassa maahanmuuttovastaisen hallituksen aloitettua työnsä

Italiassa rasistisilta vaikuttavat hyökkäykset näyttävät yleistyneen sen jälkeen, kun maahanmuuttovastainen oikeistopopulistihallitus aloitti virkakautensa. Uutisissa on kerrottu viime viikkoina useista hyökkäyksistä ensimmäisen ja toisen sukupolven maahanmuuttajia vastaan.

Sisäministeri Matteo Salvini on kuitannut väitteet rasismin yleistymisestä hölynpölyksi. Hänen mukaansa todellinen ongelma ovat maahanmuuttajien tekemät rikokset. Hän vakuuttaa kuitenkin olevansa aina väkivallan uhrien puolella, ja että kaikesta väkivallasta rankaistaan.

Varapääministeri Luigi Di Maio puolestaan sanoo, että media on vain alkanut kirjoittaa rasistisista hyökkäyksistä aiempaa herkemmin.

Uhreina yksivuotias ja kilpaurheilija

Tuoreimman lehdissä käsitellyn hyökkäyksen uhrina oli italialaissyntyinen, nigerialaistaustainen kiekonheittäjä Daisy Osakue, joka sai silmävamman, kun häntä heitettiin ohi ajavasta autosta kananmunalla. Vamma saattaa estää 22-vuotiasta Osakueta osallistumasta ensi viikolla Berliinissä järjestettäviin euroopanmestaruuskilpailuihin.

Viikonloppuna väkijoukko ajoi takaa ja hakkasi 43-vuotiasta marokkolaismiestä, joka kuoli myöhemmin sairaalassa vammoihinsa. Viime viikolla rasistisia solvauksia huudellut nuorisojoukko hakkasi 19-vuotiaan senegalilaisen miehen.

Viime viikolla romanityttö haavoittui, kun häntä ammuttiin ilmakiväärillä. Tekijän mukaan kyse oli vahingosta. Presidentti Sergio Mattarella on tuominnut teon.

– Italiasta ei voi tulla Villi Länsi, jossa osa kansasta ostaa aseen ja ampuu parvekkeelta ja vahingoittaa yksivuotiasta tyttöä, tuhoaa hänen terveytensä ja tulevaisuutensa, keskustavasemmistolaisesta poliittisesta taustasta tuleva, nykyään sitoutumaton Mattarella sanoi.

