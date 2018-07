Ravustuskausi alkaa – saalisnäkymät lupaavia

Ravustuskausi alkaa tänään puoliltapäivin. Saalisnäkymät ovat lupaavia, arvioitiin Luonnonvarakeskuksesta STT:lle tällä viikolla.

Rapujen kasvuun on vaikuttanut tänä vuonna se, että kasvukausi alkoi varhain ja vedet lämpenivät nopeasti. Jos loppukesäkin on lämmin, saksiniekat kasvavat tavallista enemmän. Ne saattavat myös vaihtaa kuortaan yhden kerran normaalia kesää enemmän. Yleensä koiraat vaihtavat kuortaan kahdesti ja naaraat kerran.

Ravustajien kannattaa muistaa, että täplärapu on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi. Niitä ei saa istuttaa edes sellaisiin vesistöihin, joissa niitä on jo ennestään. Kiellolla halutaan ehkäistä täpläravun sekä sen mukana kulkevan rapuruton leviäminen.

Harvinaistuneita jokirapuja on vielä Itä- ja Pohjois-Suomen vesistöissä.

Amatöörin pikkusaalis myytävissä kuluttajille

Vain rekisteröityneet kaupalliset kalastajat saavat nykyisen kalastuslain mukaan myydä rapusaaliitaan. Rekisteröitymistä ei kuitenkaan vaadita, jos ravustaja myy yhden ravustuskauden aikana korkeintaan 300 rapua suoraan kuluttajille.

Vuosittain täplärapuja pyydetään 2-3 miljoonaa ja jokirapuja alle miljoona yksilöä.

Rapuja saa pyytää lokakuun loppuun saakka.

