Repoveden kansallispuiston riippusillan kiinnitysvaijeri on pettänyt – sillalla oli tapahtumahetkellä yhdeksän ihmistä, mutta kukaan ei loukkaantunut

Repoveden kansallispuistossa Lapinsalmen riippusillan yhden kiinnitysvaijerin kiinnitys on pettänyt ja silta on eristetty. Kukaan ei ole loukkaantunut, kertoo päivystävä palomestari Harri Uuttala.

Kuopion hätäkeskus sai ilmoituksen asiasta hieman ennen kello yhtätoista. 50 metriä pitkällä sillalla oli tapahtumahetkellä yhdeksän ihmistä, jotka pääsivät omin avuin tai avustettuina pois vaurioituneelta sillalta.

Paikalle matkalla oleva Metsähallituksen puistomestari Mikko Suosalmi kertoo, että yksityiskohdat sillan tilanteesta selviävät iltapäivän aikana.

Paikalla on 13 pelastuslaitoksen yksikköä.

Lapinsalmen riippusilta on Kapiaveden kiertävän Ketunlenkki-reitin varrella. Reitti on Repoveden kansallispuiston suosituin päivämatkakohde.

Vuonna 1987 valmistunut silta ylittää alla olevan Kapiaveden 10 metrin korkeudessa.

