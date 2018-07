Riemu repesi Ranskassa – Kroatiassa jaksettiin olla ylpeitä myös hopeasta

Ranska repesi riemuun sunnuntai-iltana. Väki kansoitti kadut, tööttäili autojensa torvia ja heilutti trikoloreita, kun Ranskan jalkapallomaajoukkue vei maailmanmestaruuden Venäjällä.

Luvassa oli valtava ja pitkäkestoinen juhla. Hurraa-huudot raikuivat kautta maan jokaisen neljän Kroatian verkkoon uponneen maalin myötä.

Loppuottelun 4-2-voitto tekee nuoren maajoukkueen pelaajista kansallissankareita. Ranskan ainoa aiempi mestaruus on vuodelta 2018.

Hurmioituneinta meininki oli Eiffel-tornin läheisyyden fanialueella. Noin 90 000 ihmistä pakkautui seuraamaan finaalia valtavalta näytöltä.

Champs Elysees -katu täyttyi juhlijoista jo ennen kuin erotuomari vihelsi loppuottelun päättyneeksi. Notre Damen katedraalin kellot soivat mestaruuden merkiksi heti ottelun päätyttyä.

Turvallisuus on monen mielessä. Kolmen vuoden aikana ääriliikkeet ovat surmanneet hyökkäyksissään noin 250 ihmistä. Ranska on valjastanut 110 000 poliisia tai muuta turvahenkilöstön edustajaa ympäri maan varmistamaan viikonlopun turvallisuutta. Pariisissa liikenne Champs Elysees’n ympärillä on estetty

”Toinen sija maailmanmestaruuskisoissa on mahtava saavutus”

Kroatian Zagrebissa Vrbanin lähiön baarissa Mario sanoo sydämensä murtuneen, kun Kroatia hävisi jalkapallon maailmanmestaruuskisojen loppuottelun.

– Olen silti ylpeä saavutuksesta, hän jatkoi samaan hengenvetoon heti ottelun päätyttyä.

Loppuvihellyksen jälkeen väki taputti. Tunnelma oli vaisu, mutta mitenkään maansa myyneiltä kroaatit eivät tuntuneet. Kauempaa kuului ilotulitteiden ääniä.

Tappiota ei etukäteen pelätty.

– Jos Kroatia häviää, olen silti ylpeä. Toinen sija maailmanmestaruuskisoissa on mahtava saavutus, vakuutti Lanaksi esittäytynyt nainen ennen ottelun alkua.

Yleisö eli ottelun käänteissä. Kannustushuudot baareissa alkoivat jo, kun joukkueet marssivat kentälle. Meteli yltyi pelin käynnistyttyä. Kroatia vyörytti, ja kansa kannusti huudoin.

Hyvien tilanteiden päätyttyä pettymyksiin huokauskuoro oli äänekäs.

Kun Kroatia teki upean tasoitusmaalin, jokainen hyppäsi ylös tuulettamaan ja halailemaan toisiaan. Desibelit nousivat kattoon.

Viereisen baarin lähellä räjähti paukkupommi.

Ranskan tehdessä johtomaalinsa tunnelmat baarissa lässähtivät.

Koko perheen voimin

Peliä seurattiin sadoissa samanlaisissa baareissa ympäri Kroatiaa. Baareihin tultiin koko perheen voimin. Pienimmille oli varattu jättimäiset säkit popcorneja.

Vanhemmat istuivat olutlasit edessään. Osalla oli varattuna kuohujuomaa.

Suurimmat juhlat olivat tietysti kaupunkien keskusaukioilla. Zagrebissa Jelasicin torilla ottelua seurasi kymmeniätuhansia ihmisiä. Maanantaina torilla järjestetään kansanjuhla hopeajoukkueen kunniaksi.

Pelin aikana Zagreb oli kuin aavekaupunki. Tavallisesti vilkkailla kaduilla ei juuri liikkunut autoja ja raitiovaunuissa oli vain harvoja matkustajia.

