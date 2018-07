Ruisrock on opintomatka jopa turvallisuustarkastajalle – ”Järjestäjät osaavat hommansa”

Ruisrockin turvallisuusjärjestelyt ovat hyvällä mallilla, ja järjestäjät huolehtivat turvallisuudesta mallikkaasti, kertoo Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylitarkastaja Kari Koponen. Hän kävi perjantaina tarkastamassa festivaalin turvallisuutta Turussa.

Koposen mukaan Suomen suurimpien festivaalien turvallisuusjärjestelyt ovat hyvällä mallilla ja niiden järjestäjät ovat myös itse hankkineet turvallisuusosaamista ulkomailtakin.

– Esimerkiksi Ruisrock on järjestetty jo niin monta kertaa, ja järjestäjät osaavat hommansa niin hyvin, että tämä alkaa olla minullekin opintomatka, Koponen naurahtaa.

Koponen kertoo kiinnittävänsä festivaaleilla huomiota esimerkiksi siihen, että ihmiset pääsevät liikkumaan alueella sujuvasti myös poikkeustilanteessa. Hän tarkastaa myös rakenteiden, kuten telttojen, turvallisuuden.

Jos sää aiheuttaa festivaaleilla ongelmia, kyse on usein tuulesta. Kaikki festivaaliteltat eivät kestä myrskytuulta. Koposen mukaan järjestäjät ovat usein valmistautuneet tilanteeseen ja esimerkiksi Helsingissä Flow’n järjestäjät varautuivat myrskyyn, joka riepotteli viime vuonna festivaalia.

– He esimerkiksi poistivat aidoista kankaita ja pressuja, koska ne olisivat voineet muodostaa tuulikuorman ja aidat olisivat voineet lähteä lentoon.

Humalaiset voivat kiipeillä vaarallisesti

Koponen kiinnittää Ruisrockissa huomiota alueen suunnitteluun. Suurimmat riskit liittyvät siihen, että jos tapahtumaan tulee enemmän yleisöä kuin odotetaan tai jos kaikki pakkaantuvat samalle alueelle katsomaan tiettyä esiintyjää.

Humalaiset voivat puolestaan kiipeillä korkealle rakenteisiin, kun he haluavat nähdä paremmin. Koponen kertookin viettävänsä paikalla enemmän aikaa kuin muut viranomaiset, koska hän haluaa nähdä, miten yleisö toimii ja liikkuu.

– Tarkastan toiminnallisuutta, tekemistä ja turvallisuussuunnitelmien toteuttamista, joiden toimiminen näkyy oikeasti vasta käytännössä.

STT

Kuvat: