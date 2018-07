Ruoka vaikuttaa ympäristöön

Suomalaisten tietoisuus ruoan ympäristövaikutuksista on lisääntynyt. Samaan aikaan on kasvanut aikomus suosia kasvispainotteista ruokavaliota. Tämä käy ilmi luonnonsuojelujärjestö WWF:n teettämästä tutkimuksesta, joka julkaistiin kesäkuussa. Nyt 59 prosenttia vastaajista arvioi ruoan olevan merkittävä tai erittäin merkittävä ympäristövaikutusten aiheuttaja. Kaksi vuotta sitten näin arvioi 46 prosenttia vastanneista.

Ruoantuotanto on suurin ilmastopäästöjen aiheuttaja asumisen ja liikkumisen ohella. Eniten se vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen ja vesistöjen rehevöitymiseen. Kasvisten määrän lisääminen lihan kustannuksella on ympäristöteko, koska valtaosa ruoan ympäristövaikutuksista syntyy alkutuotannosta eli kasvien ja eläinten kasvatuksesta. WWF:n suojeluasiantuntija Annukka Valkeapään mukaan laajeneva lihantuotanto on maailmanlaajuisesti suurin uhka luonnon monimuotoisuudelle.

Tutkimuksessa suomalaiset nostivat kasvisten suosimisen ja ruokahävikin vähentämisen tärkeimmiksi keinoiksi vähentää ruoan ympäristövaikutuksia. Kaksi vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa pidettiin vielä tärkeimpänä välttää kaukana tuotettuja elintarvikkeita. Tuotteiden teollisen jalostuksen energiankulutuksella ja kuljetusmatkoilla on vähäinen merkitys ruokatuotteiden ympäristövaikutuksiin. Elintarvikkeiden kuljetusten ja niiden pakkausmateriaalien osuus muodostaa ruoantuotannon ympäristövaikutuksista yhteensä vain kymmenesosan.

Hävikin vähentämisellä on vaikutusta, koska hukkaan heitetyn ruoan ympäristövaikutukset ovat syntyneet turhaan.

Tutkimus todistaa, että tiedon levitessä suomalaiset haluavat tarttua toimeen ruoan ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Jo 40 prosenttia suomalaisista aikoo pyrkiä suosimaan kasvispainotteista ruokavaliota. Kaksi vuotta sitten näin aikoi tehdä 34 prosenttia vastanneista.

Ruoan ympäristövaikutuksia voi parhaiten pienentää vähentämällä lihan ja maitotuotteiden kulutusta.