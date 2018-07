Ruotsin keskuspankki pitää ohjauskorkonsa ennallaan – elvyttävä rahapolitiikka jatkuu

Ruotsin keskuspankki ilmoitti tänään pitävänsä ohjauskorkonsa ennallaan -0,5 prosentissa.

Riksbankenin mukaan Ruotsin talous ja työllisyys voivat hyvin ja inflaatio on tavoitellulla 2 prosentin tasolla, mutta inflaatiopaineet jatkuvat kohtuullisina. Ensi vuonna inflaation arvellaan kiihtyvän arvioitua enemmän heikon kruunun ja nousevien energian hintojen takia, mutta pitkällä aikavälillä suurta muutosta ennusteisiin ei odoteta.

Pankin johtokunta kertoo jatkavansa korkopäätöksellään taloutta elvyttävää rahapolitiikkaa, koska nykyisellä korkotasolla liian korkea inflaatio on helpompi käsitellä kuin liian matala.

Mikäli inflaatiokehityksen olosuhteet muuttuvat olennaisesti, pankki on valmis muuttamaan linjaansa.

Johtokunta päätti myös jatkaa mandaattia, joka mahdollistaa pikaisen puuttumisen kansainvälisiin valuuttamarkkinoihin. Kruunun epäillään vahvistuvan tulevina vuosina, ja sen nopea vahvistuminen tekisi inflaation hallinnasta vaikeampaa.

Kaksi pankin johtokunnan jäsentä jätti johtokunnan päätöksistä eriävän mielipiteen. Martin Floden ja Henry Ohlsson olisivat olleet valmiita nostamaan ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksiköllä ja luopumaan valuuttamarkkinamandaatista.

https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2018/reporantan-oforandrad-pa-050-procent2/

STT

Kuvat: