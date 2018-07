Ruotsin poliisiylijohtaja: Ampumiset suuri ongelma – tapauksia jälleen enemmän viime kuukausina

Ruotsissa ampumistapausten määrä on jälleen kasvanut parin viime kuukauden aikana, arvioi Ruotsin poliisiylijohtaja Anders Thornberg. Hän pitää tilannetta erittäin vakavana.

Viime vuonna Ruotsissa tilastoitiin yli 300 ampumistapausta, joissa kuoli yli 40 ihmistä sekä haavoittui tai loukkaantui 140.

– Viime vuonna ampumisia oli uskomattoman paljon. Tämä vuosi alkoi rauhallisemmin, mutta viimeisen kahden kuukauden aikana ampumisia on taas ollut enemmän, Thornberg sanoi STT:lle Almedalenin politiikkaviikolla.

Yksi vakavimmista tapauksista oli viime kuussa Malmössä, jossa kolme miestä kuoli ja kolme haavoittui internetkahvilan ulkopuolella tapahtuneen ampumisen seurauksena. Uhrit olivat mediatietojen mukaan 19-32-vuotiaita miehiä.

Ruotsin poliisiylijohtajan mukaan on täysin kohtuutonta, että etenkin juuri nuoria miehiä kuolee ja haavoittuu.

– Kuolleita näyttää nyt olevan ampumisissa hiukan vähemmän. Vaikuttaa siltä, että niissä halutaan enemmänkin vahingoittaa. Ampumiset ovat joka tapauksessa suuri ongelma ja poliisin täytyy priorisoida tätä aluetta, sanoo Thornberg.

Hänen mukaansa ampumisissa ovat usein vastakkain rikolliset jengit.

– Riski siihen on pieni, että ulkopuoliset joutuisivat näihin tilanteisiin, mutta sekin on mahdollista.

STT