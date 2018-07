Saana Sassali on uusi tangokuningatar – irtisanoutui töistään pari viikkoa ennen Tangomarkkinoita

Lauantai-iltana Seinäjoen Tangomarkkinoilla uudeksi tangokuningattareksi valittiin Saana Sassali. Tuomaristo kuvaili 29-vuotiasta Sassalia raikkaaksi tuulahdukseksi.

Jo ensimmäisellä kierroksella tuomariston puheenjohtaja Martti Haapamäki totesi ”jatkoon”, kun Sassali oli esittänyt tangon Yö saaristossa.

Tuomaristo kertoi päätöksen olleen erityisen vaikea. Vasta finaalin viimeinen superkierros ratkaisi kilpailun kulun. Seinäjoen yleisö liikuttui esityksestä ja yltyi kesken tangojen raikuviin suosionosituksiin.

– Saana, Saana, meillä meni kyynelten pyyhkimiseksi, juontaja Kaj Kunnas kommentoi Sassalin esitystä.

Tuore kuningatar kertoi ennen kilpailua haluavansa olla maanläheinen ja helposti lähestyttävä kuninkaallinen, joka tuo suomalaista tangoa uusien kuulijakuntien korville.

Musiikkitoimittaja Tarja Närhi kehui Sassalia monipuoliseksi artistiksi.

– Sinussa on Lapin lisää niin paljon, että jutuissasi ei ole päätä eikä häntää eikä siinä, mihin tunneskaalaan pystyt musiikissa, Närhi sanoi.

Sassali liikuttui selvästi voitostaan. Hän kertoi, että ei voinut edes kuvitella, että voittaisi kilpailun.

Sairaanhoitajan työt jäävät

Sassali kilpaili ensimmäistä kertaa tangokuningattaren kruunusta. Viimeisellä kierroksella hänellä oli vastassa tangokonkari Virpi Piippo, joka on kilpaillut finaalissa neljä kertaa aikaisemmin.

Aikaisemmin Sassali on työskennellyt sairaanhoitajana. Hän kertoi, irtisanoutui töistään jo pari viikkoa ennen Tangomarkkinoita.

– Kävi miten kävi tässä kilpailussa, alan keskittymään musiikkiin. Ehkä sitten teen hoitoalan töitä jossakin vaiheessa, jos ei riitä keikkaa, mutta luulen, että keikkoja riittää koko ensi vuosi.

Torstai-illan finaalissa tangokuninkaaksi valittiin Jarno Kokko.

Tangomarkkinat järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1985. Kuninkaalliskilpailusta on noussut useita suomalaisia viihdyttäjiä. Muun muassa Arja Koriseva, Marita Taavitsainen ja Jari Sillanpää ovat voittaneet tangokuninkaallisen kruunun.

STT

