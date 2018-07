Sähköautojen latausverkosto kattaa nykyään lähes koko maan

Löytyykö sähköautolle latauspaikkaa ruuhka-Suomen ulkopuolelta? Katsaus latauspisteitä kartoittaviin verkkopalveluihin, kuten Plugshareen tai Plugit Finlandin sivuille kertoo, että Suomessa ei montaa paikkaa ole, joista lähimmälle latauspistokkeelle olisi kovin paljoa yli sata kilometriä. Väljintä latauspaikkojen välillä on Itä-Suomessa ja Lapin itäosissa, mutta esimerkiksi Käsivarren Lappiin ajaessa autoaan voi halutessaan ladata 50 kilometrin välein.

Suomessa latauspisteitä onkin rakennettu nopeammin kuin autoja on ostettu, kertoo liikenneneuvos Saara Jääskeläinen liikenne- ja viestintäministeriöstä.

– EU:n jakeluinfrastruktuuridirektiivin mukaan julkisia pisteitä pitäisi olla 1 per 10 kymmenen autoa. Meillä on parhaimmillaan ollut 1 piste jokaista 5 autoa kohti, hän sanoo.

Vuonna 2016 ministeriö laski, että Suomessa oli 634 julkista latauspistettä, eikä niiden rakentaminen ole lakannut.

Jääskeläisen mukaan laajaa latauspisteverkostoa ovat rakentaneet varsinkin kotimaiset energiayhtiöt ja isot kauppakeskukset.

– Energiayhtiöillä on vakavaraiset rahkeet rakentaa ja isot odotukset siitä, että liikenteen sähköistymisestä voisi tulla iso uusi bisnes. Lisäksi useat ostoskeskukset ovat houkutelleet sähköautoja käyttäviä ihmisiä asiakkaikseen latauspisteillä, Jääskeläinen sanoo.

Taustalla ympäristöseikkoja

Valtiovallan kiinnostus kannustaa sähköautojen saamista Suomen teille johtuu Jääskeläisen mukaan ympäristöseikoista.

– Kyllä se syy on melko yksiselitteisesti fossiilisesta öljystä irti pääseminen ja liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentäminen. Sähköautot vähentävät myös autoilun muita terveydelle haitallisia päästöjä, mutta meillä ne eivät ole olleet ongelma samassa mittakaavassa kuin Euroopan suurkaupungeissa, Jääskeläinen kertoo.

Hänen mukaansa suurin syy siihen, miksi sähköautojen määrä on kasvanut suhteessa latauspaikkojen määrää hitaammin, on yksinkertaisesti raha.

– Autot ovat edelleen kalliita. Tämän vuoden alusta alkaen täyssähköauton hankintaan on saanut 2 000 euron tuen valtiolta. Edelleen näyttää siltä, että suhteessa autojen hintoihin tukisumma on niin pieni, ettei ostobuumia ole syntynyt.

