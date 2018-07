SAK: Aktiivimallista uhkaa tulla pysyvä leikkuri ikääntyville työttömille

SAK varoittaa, että aktiivimalli ykkönen kurittaa ikääntyviä työttömiä suhteettoman ankarasti. SAK:laisista työttömyyskassoista kerättyjen tietojen perusteella vain 13 prosenttia ikääntyvistä, eli yli 50-vuotiaista työttömistä täytti mallin ehdot huhti- ja toukokuussa.

SAK:n sosiaaliasioiden päällikkö Pirjo Väänänen arvioi, että ikääntyville työttömille aktiivimallista on tulossa pysyvä työttömyysturvan leikkuri. Vähiten leikkuri on iskenyt palvelualalla, sillä siellä on helpompi löytää työkeikkoja joilla aktiivisuusehdon saa täytettyä. Lisäksi alalla tehdään muutenkin usein osa-aikaista työtä.

– Heikoin tilanne näyttää olevan teollisuudessa, kuljetuksessa ja julkisella puolella, Väänänen sanoi STT:lle.

Väänäsen mukaan on huolestuttavaa, että ikääntyville työttömille ei juuri tarjota työvoimaviranomaisten palveluja.

– Valitettavasti meillä on vähän sellainen aavistus, että ikääntyville ei tarjota palveluja koska katsotaan, että olkoon työttöminä. Ikääntyvien on todella paljon vaikeampi päästä työelämään, Väänänen sanoi.

Aktiivimallin leikkuri on tuntunut muidenkin kuin ikääntyneiden päivärahoissa. SAK:laisten kassojen mukaan 54 prosenttia ansiopäivärahaa saavista työttömistä on joutunut 4,65 prosentin leikkurin kohteeksi.

Tiedot perustuvat alustaviin tietoihin kahdeksasta SAK:laisesta työttömyyskassasta. Tarkemmat tiedot ensimmäiseltä jaksolta saadaan ulos elokuussa, Väänänen kertoi.

SAK huomauttaa, että aktiivimallin leikkurin kohdistuminen ikääntyviin näkyy myös Kelan tilastoissa. Kela maksoi alennettua työttömyysetuutta toukokuussa 86 000 henkilölle. Heistä 37 prosenttia oli 50 vuotta täyttäneitä. Kaikista Kelan työttömyysetuuksien saajista yli 50-vuotiaita on 27 prosenttia.

STT

