Saksassa sopu maahanmuuttopolitiikasta – osapuolet saivat solmittua ”hyvän kompromissin vaikean uurastuksen jälkeen”

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja sisäministeri Horst Seehofer ovat päässeet sopuun hallituskriisin luoneesta maahanmuuttokysymyksestä, kertoo saksalainen uutistoimisto DPA.

Seehofer sanoo, ettei eroa ministerin pestistä, koska sopuun on päästy.

Merkelin mukaan molemmat osapuolet saivat solmittua ”hyvän kompromissin vaikean uurastuksen jälkeen”. Liittokanslerin mukaan sopuun kuuluvat turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset lähellä Saksan rajoja.

– Olemme saavuttaneet sopimuksen hyvin kiihkeiden neuvottelujen jäljiltä, kommentoi puolestaan Seehofer.

Puoluelähteet kertoivat aiemmin uutistoimisto AFP:lle, että Seehoofer oli tarjoutunut eroamaan sekä ministerin pestistään että CSU-puolueen johdosta erimielisyyksien takia.

”Sopu siitä, miten estää laitonta maahanmuuttoa”

Seehofer on ollut tyytymätön EU:n viime viikolla saavuttamaan siirtolaissopuun. Hän uhkasi alkaa käännyttää siirtolaisia rajalta, jos heidät on jo rekisteröity turvapaikanhakijoiksi muualla EU:ssa.

Merkel puolestaan on puolustanut EU:ssa saavutettua sopua, jonka mukaan Välimeren rannalle perustetaan siirtolaiskeskuksia.

– Meillä on nyt selkeä sopu siitä, miten estää laitonta maahanmuuttoa Saksan ja Itävallan rajan yli, Seehofer sanoi sovun synnyttyä.

Sisäministerin edustama kristillissosiaalinen CSU on Itävallan vastaisella rajalla sijaitsevassa Baijerin osavaltiosta kotoisin oleva puolue, joka on ollut perinteisesti Merkelin kristillisdemokraattisen CSU:n vahva liittolainen.

STT

