Salaiset paperit paljastavat: FBI epäili Trumpin kampanja-avustajaa vehkeilystä Venäjän kanssa

Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi FBI on epäillyt presidentti Donald Trumpin entisen kampanja-avustajan Carter Pagen tehneen yhteistyötä ja vehkeilleen Venäjän kanssa. Tämä ilmeni New York Timesin ja muiden yhdysvaltalaismedioiden käsiinsä saamista salaisista asiakirjoista, jotka julkaistiin myöhään lauantaina paikallista aikaa.

Yhdysvaltalaismediat olivat nostaneet asiakirjojen julkisuudesta oikeusjutun, jonka seurauksena oikeusministeriö julkaisi paperit, joskin osin salattuna. Papereista selviää, että FBI uskoi Pagen luoneen suhteita muun muassa Venäjän tiedusteluviranomaisiin, kertoo New York Times. Yksi asiakirja on lokakuulta 2016, ja mukana on myös sitä uudempia.

Trump kuittasi asian sunnuntaina tviitissään ”noitavainoksi”. Page puolestaan kommentoi tietoja CNN:llä sanomalla niitä naurettaviksi ja harhaanjohtaviksi.

Tutkinta Venäjän sekaantumisesta vaaleihin yhä kesken

Vain reilu viikko sitten erikoissyyttäjä Robert Mueller nosti syytteet yhteensä kahtatoista Venäjän armeijan tiedustelu-upseeria vastaan Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin sekaantumisesta.

Näistä syytteistä yksikään ei kohdistu Pageen, muuhun Trumpin kampanjaväkeen tai muihinkaan amerikkalaisiin. Muellerin tutkinta jatkuu kuitenkin edelleen, ja on täysin mahdollista, että luvassa on lisää syytteitä. Tutkinnan pääasiallinen tehtävä on selvittää, sekaantuiko Venäjä vaaleihin, ja jos sekaantui, tekikö Trumpin kampanjaväki venäläisten kanssa yhteistyötä asiassa.

