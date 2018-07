Salo Horse Show palaa jättitapahtumaksi – kilpailulähtöjä neljän päivän aikana yli 850

Torstaina käynnistyvässä Salo Horse Show´ssa riittää tänä vuonna yllin kyllin ratsukoita ja kilpailulähtöjä. Salon Ratsastusseuran järjestämässä nelipäiväisessä esteratsastustapahtumassa nähdään yli 850 lähtöä ja yli 400 ratsukkoa. Lähtöjen määrä on kasvanut viime vuodesta reippaasti yli 200:lla. Kisat käydään tutusti Salon Urheilupuistossa sijaitsevassa ratsastuskeskuksessa.

Kisojen pääluokka on sunnuntaina ratsastettava gp-sarjan kauden viides ja viimeinen osakilpailu. Pääluokkaan karsii sarjan kärkiratsastajat Susanna Granrothin ja Sanna Backlundin johdolla. Karsintakisan estekorkeus on 140 senttiä, gp-kisaan puomit asetetaan kahdella kierroksella vielä 10 senttiä korkeammalle. Kaikkiaan kilpailuluokkia on 24, ja estekorkeudet alkavat 80 sentistä.

Palkintorahoja neljän päivän aikana jaetaan yhteensä yli 20 000 euron edestä.