Salon asuntokauppaon kasvussa

Salon seudun asuntokauppa on piristynyt selvästi viime vuoteen verrattuna. Erityisesti kerrostaloasunnot tekevät kauppansa.Yhä useampi kerrostaloyksiö ja -kaksio päätyy asuntosijoittajan ostamaksi.

Kerrostalohuoneistoja on myyty Salossa yli kaksinkertainen määrän tammi- ja toukokuun välisenä aikana verrattuna vuoden 2017 alkupuoliskoon, selviää Kiinteistönvälitysalan keskusliiton tilastoista.

Todellinen määrä lienee vielä suurempi, sillä kaikki tämän vuoden myynnit eivät ole vielä päätyneet tilastoihin, muistuttaa helmikuussa Salossa aloittanut Kiinteistömaailma Salon toimitusjohtaja

– Uskon tämän olevan merkki siitä, että Nokian romahduksesta on lähdetty toipumaan. Työllisyys on kasvanut, taloustilanne parantunut ja yleinen mielialakin on positiivisempi. Salossa uskotaan jälleen, että aurinko nousee huomennakin, hän toteaa.

Elpynyt asuntokauppa on tuonut myös uusia kiinteistönvälitysyrityksiä Saloon.Maailman suurin kiinteistönvälitysyritys RE/MAX aloittaa toimintansa Salossa. Yrityksen Salon-osastoa eli Hertta Kodit -nimistä kiinteistönvälitysyritystä ryhtyvät pyörittämään franchiseyrittäjätja. Hertta Kodit avaa toimistonsa syyskuussa samaan rakennukseen, jossa Halikon Prisma sijaitsee.

– Tämä on monipuolinen kaupunki, sillä täältä löytyy luontoa ja rauhaa, mutta myös vilkkaampia alueita. Myös palvelut, joita ei löydy täältä, löytyvät viimeistään Turusta, Hellman toteaa.

