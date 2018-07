Salon torilla tuuletetaan kansallispukuja

Salon torilla voi sunnuntaina 5. elokuuta nähdä kansallispukuja ja kansantanssia, kun Lasten Laulukaupunki ry ja Salon Torikaffe järjestävät ohjelmallisen sunnuntaitorin klo 10–14.

Klo 10–12 ohjelmassa on kansallispukujen tuuletuspiknik, jossa ideana on pukeutua kansallispukuun, kansanpukuun tai muinaispukuun. Myös jonkin puvun osan voi yhdistää nykyvaatteisiin ja tuuletella sitä. Ajatuksena on lähteä ihmisten ilmoille näyttäytymään, tapaamaan muuta kansallispukukansaa ja juhlimaan kansallispuvun syntymäpäivää.

Tuuletustapahtumassa esiintyy Halikon nuorisoseuran kansantanssiryhmä Revanssi. Ohjaajina toimivatjaja ryhmää säestävätja

Klo 12–13 vuorossa on yhteislaulutilaisuus, jossasoittaa harmonikkaa ja laulaa jasoittaa kitaraa. Luvassa on kansanlauluja ja tuttuja iskelmiä. Klo 13–14 kuullaan vielä Anna Schukovin esittämänä perinteistä harmonikkamusiikkia.