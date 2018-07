Salossa suunnistetaan lauantaina autoilla

Salossa järjestetään tulevana lauantaina autosuunnistuskilpailu.

Autosuunnistuksessa joukkueet etsivät Salossa olevia kohteita kuvavihjeiden avulla.

Kilpailu starttaa Farmoksen tontilta lauantaina 28.7. kello 10. Kilpailuaikaa on neljä tuntia ja osallistumismaksu on 15 euroa per ajoneuvo.

Osallistujille jaetaan lähdössä valokuvia, joiden kuvaamispaikoille kisaajien tulisi löytää kisa-ajan sisällä. Mukaan voi osallistua autolla, mopoautolla tai muulla moottoriajoneuvolla.

Suunnistustapahtuman järjestää partiolippukunta Halikon Siniset ry.