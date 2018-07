Sammutustyöt jatkuvat Pyhärannassa jo kolmatta päivää

Pyhärannassa poliisi oli torstai-iltaan mennessä evakuoinut maastopalon paloalueelta ja sen läheisyydestä yli 50 ihmistä. Palon sammutustyöt jatkuvat edelleen. Kaikkiaan palo on levinnyt noin sadan hehtaarin alueelle.

Palo ei vielä torstai-iltanakaan ollut hallinnassa. Apua maastopalon sammuttamiseen on pyydetty eri puolilta maata. Sammutustöissä oli torstaina pelkästään palomiehiä noin 150. Paloa sammutetaan myös helikoptereilla.

Myös muualla maassa maastoa on palanut. Hälytyksiä pelastuslaitoksille tuli suuremmista paloista reilusti toistakymmentä.

Metsäpalovaroitus on edelleen voimassa koko maassa, mutta viikonloppuna se saattaa poistua osasta maata ukkoskuurojen myötä.

STT