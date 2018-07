Sarjakuristajaa vastaan nostettu syyte murhasta – käräjille jo ensi viikolla

Niin kutsuttua sarjakuristajaa vastaan on nostettu syyte murhasta.

Poliisin mukaan vangittu Michael Penttilä on aiemmin myöntänyt kuristaneensa viisikymppisen naisen Helsingissä huhtikuussa. Penttilän mukaan kyseessä oli kuitenkin tappo, ei murha, poliisi on kertonut.

Tapauksen käsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa ensi viikon tiistaina. Murhasyytteestä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.

Toukokuussa Penttilä tuomittiin Helsingin hovioikeudessa 2,5 vuoden vankeuteen törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Hovioikeuden mukaan mies suunnitteli 17-vuotiaan tytön kuristamista viime vuoden alkupuolella.

Aiemmin Penttilä on kuristanut hengiltä äitinsä, 12-vuotiaan tytön ja naistuttavansa. Lisäksi hänellä on tuomiot muun muassa törkeästä raiskauksesta, vapaudenriistosta ja kolmesta törkeästä pahoinpitelystä.

STT

