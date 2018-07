Niin kutsuttua sarjakuristajaa vastaan on nostettu syyte murhasta.

Poliisin mukaan mies on aiemmin myöntänyt kuristaneensa viisikymppisen naisen Helsingissä huhtikuussa. Miehen mukaan kyseessä oli kuitenkin tappo, ei murha, poliisi on kertonut.

Tapauksen käsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa ensi viikon tiistaina.

Murhasyytteestä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.

STT