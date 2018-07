Sarjakuristajaksi kutsuttu Penttilä oikeudessa: Kävin kurkkuun käsiksi ja olohuoneessa soi musiikki

Sarjakuristajaksi kutsuttu Michael Penttilä kertoi Helsingin käräjäoikeudessa myös omin sanoin, että 52-vuotiaan naisen kuristaminen ei ollut suunniteltu teko. Aiemmin Penttilää puolustava Kari Eriksson kertoi, että Penttilä kiistää syytteen murhasta.

Penttilän mukaan henkirikoksen tekopäivänä oli kirkas auringonpaiste, ja hänellä oli aurinkolasit päässä sisään mennessä.

Penttilä sanoi, että henkirikoksen uhriksi päätynyt nainen tunnisti hänet asunnossa. Tämä tapahtui Penttilän mukaan, kun nainen kävi hetken ajan olohuoneessa tai muualla asunnossa ja palasi Penttilän luo.

– Mä otin siinä aurinkolasit pois ja hän sanoi, että sarjakuristaja. Mä kävin siihen päälle silloin ja otin kurkusta. En tiedä mikä minun oli. Musiikki soi olohuoneessa, Penttilä kuvaili tilannetta.

Aiemmin Penttilää puolustava Eriksson oli sanonut, että nainen kutsui Penttilää sarjakuristajaksi ja friikiksi. Myös Penttilän itsensä mukaan hän oli raivostuneessa tilassa.

Penttilä sanoi, että jatkoi naisen kuristamista sukkahousuilla, kun nainen oli jo kuollut.

– Olin niin raivoissani, että jatkoin sitä vielä. Näin ne sukkahousut siinä. Jatkoin sitä (kuristamista) niillä jonkun puoli minuuttia.

”En uskaltanut hankkia apua”

Penttilän mukaan hän ei uskaltanut hankkia apua, koska oli omien sanojensa mukaan niin lukossa. Penttilä sanoi, ettei uhri osoittanut kuristamisen jälkeen minkäänlaisia elonmerkkejä.

– Ajattelin, että enhän mä voi sitä lattialle jättää. Että en kestä sitä katsoa.

Penttilä kertoo työntäneensä uhrin makuuhuoneen sängyn alle. Tämän käsi jäi kuitenkin hänen mukaansa näkyviin, joten tarkoituksena ei Penttilän mukaan ollut naisen piilottaminen.

Penttilä jäi asuntoon vielä useammaksi vuorokaudeksi teon jälkeen.

– Mä olin semmoisessa lukkotilassa, että en päässyt pois sieltä asunnosta.

Syyttäjän mukaan Penttilä kuristi naista myös nahkavyöllä, mutta tätä Penttilä itse ei ole myöntänyt. Muun muassa sukkahousut ja vyö löytyivät Penttilän asunnosta.

Myöntää tappona

Penttilän puolustus myöntää 52-vuotiaan naisen kuristamisen tappona ja kiistää murhan.

Syyttäjän mukaan Penttilän tarkoituksena oli käyttää prepaid-liittymää henkilöllisyytensä salaamiseksi. Asunnosta ei löytynyt Penttilän dna:ta. Syyttäjän mukaan tämä johtui siitä, että Penttilä olisi siivonnut asunnon ja peitellyt jälkensä.

Oloaan teon jälkeen Penttilä kuvaili hirveäksi ja raskaaksi.

– En millään tavalla halunnut peitellä tuloa tai lähtöä, Penttilä sanoi.

Penttilä on aiemmin tuomittu useista henki- ja väkivaltarikoksista. Hän on muun muassa kuristanut uhrejaan kaulasta nahkahanskoilla ja perustellut tekoja oikeudessa esimerkiksi sadomasokistisena seksinä.

Penttilä on kuristanut hengiltä äitinsä, 12-vuotiaan tytön ja naistuttavansa. Lisäksi hänellä on tuomiot muun muassa törkeästä raiskauksesta, vapaudenriistosta ja kolmesta törkeästä pahoinpitelystä.

Puolustus: Mediahuomio stressasi

Puolustuksen mukaan Penttilän tekoon vaikutti häntä koskenut lehtikirjoittelu sinä aikana, kun hän oli syytteessä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta, sekä sen jälkeen.

Toukokuussa hovioikeus katsoi, että Penttilä tähtäsi 17-vuotiaan tytön kuristamiseen ja tuomitsi Penttilän kahden ja puolen vuoden vankeuteen. Oikeuden mukaan päämääränä oli vähintäänkin pahoinpidellä tyttöä törkeästi, mutta ei välttämättä käyttää kuolemaan johtavaa väkivaltaa.

Penttilän puolustajan Kari Erikssonin mukaan lehtikirjoittelu teki ajasta Penttilälle hyvin raskasta, esti häntä käytännössä liikkumasta tunnistamattomasti ja aiheutti stressiä.

