Sarjakuristajan uusimman jutun käsittely alkaa Helsingin käräjillä – syyte 52-vuotiaan naisen murhasta

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään sarjakuristajaksi kutsutun miehen tuoreimman henkirikosjutun käsittely. Michael Penttilä on myöntänyt tappaneensa 52-vuotiaan naisen Helsingissä huhtikuussa, mutta syyttäjä vaatii rangaistusta murhasta.

Penttilä on aiemmin tuomittu useista henki- ja väkivaltarikoksista. Hän on muun muassa kuristanut uhrejaan kaulasta nahkahanskoilla ja perustellut tekoja oikeudessa esimerkiksi sadomasokistisena seksinä.

Penttilä on kuristanut hengiltä äitinsä, 12-vuotiaan tytön ja naistuttavansa. Lisäksi hänellä on tuomiot muun muassa törkeästä raiskauksesta, vapaudenriistosta ja kolmesta törkeästä pahoinpitelystä.

Hovioikeus totesi toukokuun lopulla, että Penttilä suunnitteli 17-vuotiaan tytön kuristamista viime vuoden alkupuolella. Hovioikeus tuomitsi Penttilän kahden ja puolen vuoden vankeuteen törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Oikeuden mukaan päämääränä oli vähintäänkin pahoinpidellä tyttöä törkeästi, mutta ei välttämättä käyttää kuolemaan johtavaa väkivaltaa.

Juttu valmistelurikoksesta kaatui aikanaan käräjillä, minkä vuoksi Penttilä odotti hovioikeuden tuomiota vapaalta. Tänä aikana hän kuristi 52-vuotiaan naisen.

Penttilän kohtaa oikeussalissa syyttäjä Eija Velitski, joka syytti Penttilää myös valmistelurikosjutussa.

