Sata kiloa odottaa poimijaansa

Kotimaista ja ilmaista superruokaa on jälleen tarjolla metsissä mustikoiden muodossa. Luonnonvarakeskus arvioi, että mustikkasato on tänä vuonna keskinkertainen. Kuivuus on verottanut marjojen mehevyyttä, mutta poimittavaa riittää rutkasti enemmän kuin suomalaiset poimivat.

Luonnonvarakeskuksen mukaan vain noin kymmenesosa mustikkasadosta päätyy ämpäreihin. Valtaosa sadosta jää joka vuosi metsään, ja Suomeen myös tuodaan pakastettuja marjoja.

Teollisuus tarvitsisi enemmän mustikkaa kuin on tarjolla. Haasteita tuovat poimijoiden palkkaaminen, satovaihtelu ja varastointi. Mustikan tärkein vientimaa on Kiina.

Mustikkametsällä käynti tuottaa monenlaisia terveyshyötyjä.

Metsässä kulkeminen ja mustikoiden poiminen vie energiaa, kun taas mustikoissa on vain vähän energiaa. Sen sijaan ne sisältävät paljon kivennäisaineita, vitamiineja ja kuituja.

Mustikoiden polyfenolit eli fenoliyhdisteet ovat voimakkaita antioksidantteja, jotka saattavat estää kolesterolin hapettumisen ja muuttumisen muotoon, jossa kolesteroli pääsee kerääntymään verisuonten seinämiin.

Jo pelkkä metsässä oleskelu edistää tutkitusti terveyttä, vaikkei mustikoita edes löytyisi.

Terveyden lisäksi voi kohentaa talouttaan. Mustikkaämpäreillä tuskin rikastuu, mutta lisätienestit ovat verotonta tuloa.

Ulkomaiset poimijat voivat päästä marjametsässä kotimaansa tulotasoon suhteutettuna merkittäviinkin ansioihin. Sadon jäädessä pääosin metsään ulkomaisten poimijoiden marjalitroja on turha kadehtia.

Suomen metsien vuotuinen marjasato arvioidaan kaikkiaan noin 500 miljoonan kilon suuruiseksi. Marjoista satoisin on puolukka, jota kypsyy keskimäärin noin 250 miljoonaa kiloa vuosittain.

Metsä tarjoilee jokaista suomalaista kohti noin sata kiloa marjoja. Luonnonmarjoja syödään keskimäärin kahdeksan kiloa henkeä kohden vuodessa.