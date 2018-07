Satoja ihmisiä kateissa padon murruttua Laosissa

Laosissa Kaakkois-Aasiassa satoja ihmisiä on kateissa rakenteilla olleen vesivoimalapadon murruttua. Asiasta kertoo Laosin valtionmedia.

Onnettomuus tapahtui myöhään maanantaina Attapeun maakunnassa maan kaakkoisosassa. Useita ihmisiä on valtiollisen uutistoimiston mukaan kuollut. Tarkkaa uhrilukua ei toistaiseksi tiedetä.

Patomurtuman seurauksena ympäristöön tulvi valtavat määrät vettä: viisi miljardia kuutiometriä, eli yli kahden miljoonan olympia-altaan verran. Vesimassat veivät mukanaan taloja.

Paikallisviranomaiset ovat pyytäneet alueelle apua.

Patoa on rakentanut laosilainen energiayritys Xe Pien-Xe Namnoy Power Company (PNPC). Sen kanssa hankkeessa toimii yrityksiä ainakin Thaimaasta, Hongkongista ja Etelä-Koreasta.

Laosissa on rakenteilla tai suunnitteilla satoja patoja. Köyhä kommunistivaltio myy suuren osa vesivoimaenergiastaan naapurimaihin, esimerkiksi Thaimaahan.

