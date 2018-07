Satoja vaeltajia ja oppaita jumissa tulivuorella Lombokin saarella Indonesiassa

Satoja ihmisiä on jumissa Indonesian Lombok-saarella sijaitsevalla tulivuorella maanvyöryjen takia. Asiasta kertoi Rinjani-kansallispuiston johtaja päivä sen jälkeen, kun Lombokia vavisutti voimakas maanjäristys.

Johtajan mukaan ihmisiä on jumissa kahdessa eri paikassa yhteensä 560. Heidän joukossaan on sekä vaeltajia että oppaita.

Sekä helikoptereita että jalan liikkuvia pelastusjoukkoja on lähetetty Rinjanille, jonka vaellusreitit ovat turistien suosiossa. Vaellusreitit suljettiin eilisen maanjäristyksen jälkeen.

Järistys oli voimakkuudeltaan 6,4, ja se aiheutti 16 ihmisen kuoleman.

Järistystä seurasi yli 100 jälkijäristystä.

Ulkoministeriöstä kerrotaan STT:lle, että vielä ei tiedetä, paljonko alueella on suomalasia. Kuitenkin 26 suomalaista on tehnyt matkustusilmoituksen alueelle ja yli 300 suomalaista on ilmoittanut ulkoministeriölle matkustavansa tällä hetkellä Indonesiassa. Kaikki lomalaiset eivät kuitenkaan tee matkustusilmoitusta.

