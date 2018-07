Sattumalla ei enää sijaa MM-puolivälierissä

Jalkapallon MM-lopputurnausta Venäjällä ovat värittäneet yllätykset. Jymypaukkuja tuskin on luvassa viikonlopun puolivälierissä, sillä jatkossa olevat joukkueet eivät ole yltäneet kahdeksan joukkoon sattumalta.

Puolivälierissä on kuusi maata Euroopasta ja kaksi Etelä-Amerikasta.

– Aika normaali jakauma. Kun MM-kisoja pelataan Euroopassa, eurooppalaiset pärjäävät paremmin, arvioi espoolaista Honkaa luotsaava Vesa Vasara, joka valittiin keskiviikkona kotimaisessa liigassa kuukauden valmentajaksi.

MM-yllätyksille löytyy yhtäläinen selitys.

– Yllätykset ovat tulleet hyvällä joukkuepuolustamisella, Vasara kiteyttää.

Uruguaylla 11 soturia



Tiiviistä puolustamisesta on antanut näytteen Uruguay. Se tunnetaan hyökkääjäkaksikosta Edinson Cavani-Luis Suarez. Heitäkin enemmän Uruguayn peliä leimaa nöyryys.

– Uruguay on työteliäs, heiltä on kentällä 11 soturia. Mielenkiintoista nähdä, miten Ranska pystyy murtamaan Uruguayn syvän puolustuksen, Vasara aprikoi.

Neljännesvälierässä Argentiinaa vastaan hurmasi Ranskalle kaksi maalia tehnyt 19-vuotias Kylian Mbappe. Vasara korostaa N’Golo Kanten merkitystä Ranskalle.

– Kante tasapainottaa keskikentän pohjalla peliä. Hänen avullaan Paul Pogbasta saadaan maajoukkueessa irti enemmän kuin seurajoukkueessa ManU:ssa.

Uruguay jännittää Portugali-neljännesvälierässä pohjevamman saaneen Cavanin pelikuntoa.

Puolustava Brasilia

Brasilia-Belgia-puolivälierä on MM-nojatuolikatsojan unelma. Brasilian taidot tiedetään, ja Belgia on tehtaillut neljässä ottelussa 12 maalia.

– Brasilia on ennakkosuosikki ketä vastaan tahansa, mutta tässä marginaalit ovat pienet, Vasara huomauttaa.

MM-kisoissa on nähty uutterasti puolustava Brasilia.

– Brasilian puolustus on peittänyt vastustajan laukauksia poikkeuksellisen paljon. Laukausten blokkaaminen on yksi tilastollinen voiton tae.

Belgian turnaus oli maanantaina reilun 20 minuutin päässä päättymisestä, kun se oli Japania vastaan häviöllä 0-2. Lopulta Belgia juhli vaihtopelaaja Nacer Chadlin lisäajalla tekemällä maalilla 3-2-voittoa.

– Belgialla riitti uskoa. Joukkue ei miettinyt, että nyt päästään ennen jatkoaikaa pukukoppiin huilaamaan, vaan se toteutti vastahyökkäyssuunnitelman, joka tuotti tulosta.

Kroatialla eväät mitalipeleihin

Puolivälieräpareissa Ruotsi-Englanti ja Venäjä-Kroatia ennakkosuosikkeja ovat Englanti ja selvemmin Kroatia.

– Ruotsi on MM-karsinnoista Italian pudottamisesta lähtien osoittanut osaavansa joukkuepuolustamisen. Englanti on pieni suosikki, mutta Kolumbiaa vastaan se oli hyökkäyksessä aika aseeton.

Kilpikonnamaisesti puolustavan Venäjän ja Kroatian kohtaamisessa tuskin nähdään maalijuhlaa.

– Vaikka Venäjä saa kotiyleisön tuen, Kroatia on selkeä suosikki. Se näytti varsinkin alkulohkossa tasapainoiselta. Sillä on tuloksen tekemiseen tarpeeksi laadukkaita pelaajia.

