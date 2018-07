Saudi-Arabia tarjoutuu pumppaamaan lisää öljyä markkinoiden vakauttamiseksi – hinta noussut ylimmilleen neljään vuoteen

Saudi-Arabia on valmis tuottamaan lisää öljyä markkinoiden vakauttamiseksi. Kuningaskunta ilmoitti olevansa valmis ottamaan käyttöön lisätuotantokapasiteettinsa, jos se on tarpeen. Saudi-Arabia tuottaa nyt noin 10 miljoonaa tynnyriä öljyä päivässä, mutta voi kasvattaa tuotantomääräänsä vielä kahdella miljoonalla tynnyrillä.

Öljyntuottajamaiden järjestö Opec sekä muutamat keskeiset ulkopuoliset öljyntuottajat sopivat äskettäin tuotannon kasvattamisesta. Toimien odotetaan lisäävän tarjontaa noin miljoonalla tynnyrillä päivässä.

Saudi-Arabia ilmoitti sopivansa mahdollisista tuotannon lisäyksistä muiden tuottajien kanssa.

Presidentti Donald Trump väitti viikonloppuna Twitterissä, että Saudi-Arabian kuningas Salman olisi suostunut hänen vaatimukseensa lisätä tuotantoa. Trumpin väite painoi öljyn hintoja markkinoilla maanantaina, mutta hinnat kääntyivät taas nousuun tiistaina.

Öljyn hinta on tiistaina noussut ylimmilleen sitten vuoden 2014, sillä viitelaatu WTI ylitti hetkellisesti 75 dollarin haamurajan.

STT

