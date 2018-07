Savonlinnan oopperajuhlat avaava Patarouva vie yleisön 1800-luvun viehättävään, mutta pelihimon riivaamaan Pietariin

Romantiikan ajan pietarilaiset seurapiirit heräävät eloon Olavinlinnan näyttämöllä Pjotr Tshaikovskin oopperassa Patarouva. Visuaalisesti ja musiikillisesti herkullinen teos aloittaa kuukauden kestävät Savonlinnan oopperajuhlat huomenna. Patarouva on Oopperajuhlien kesän ainoa oma uutuustuotanto ja näyttävyydeltään vertaansa vailla.

Eilen illalla nähty kenraaliharjoitus sai yleisön henkäilemään ihastuksesta. Tshaikovskin iki-ihana musiikki, pukusuunnittelija Erika Turusen viehättävät epookkipuvut ja Suomen Kansallisbaletin tanssijoiden ilmeikäs liikekieli luovat näyttämölle venäläistä 1800-luvun lopun tunnelmaa tavalla, joka ei kyllästytä.

Teoksen on ohjannut Jere Erkkilä, jonka tarkoituskin oli antaa yleisölle silmänruokaa.

– Sitä haluan itsekin nähdä oopperaan mennessäni.

Suomen Kansallisoopperassa ohjaajan assistenttina työskentelevä Erkkilä ohjaa nyt ensimmäistä kertaa näin ison tuotannon, muttei varmastikaan viimeistä.

– En voi muuta sanoa kuin että tämä on ihanaa. En ole paineistunut yhtään, vaikka näen tämän nyt itsekin ensimmäistä kertaa läpimenona, ohjaaja naureskeli hetki ennen kenraalia.

Hän sanoo nauttivansa etenkin näyttävien ja liikkuvien joukkokohtauksien tekemisestä. Sellaisia Patarouvassa piisaa: jo ensimmäisessä kohtauksessa lavalla on yli sata ihmistä.

– Oman osansa tuo koreografi Reija Wäreen hyvin voimallinen, ihana liikekieli. Olen itsekin ihastellut sitä ryhtiä, jonka tanssijat näyttämölle tuovat liikkeen kautta. Kun puhutaan venäläisestä oopperasta ja baletista, siihen kuuluu tietty klassillisuus, piruetit ja jalkojen nostot.

Ohjaaja halusi höystää salaperäisen Patarouvan tarinaa myös musikaalimaisilla valoilla ja efekteillä. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että kun rakastavaiset suutelevat ensi kerran, koko universumi räjähtää.

Erilainen loppu

Patarouva oli Tshaikovskin itsensä mielestä hänen paras oopperansa. Sen libreton on kirjoittanut säveltäjän veli Modest Tshaikovski runoilija Aleksandr Pushkinin tarinan pohjalta.

Patarouvan päähenkilö on korttipelin riivaama, rahaton Herman, johon säveltäjän kerrotaan voimakkaasti samaistuneen oman ahdistuneisuutensa vuoksi.

– Peliriippuvuus oli iso ongelma Venäjällä Katariina Suuren aikaan. Pelaaminen ei vaatinut minkäänlaista taitoa, ei tietoa. Se oli vain arvaus, jolla voit voittaa paljon rahaa ja päästä sosiaalisessa asemassa ylöspäin, Erkkilä luonnehtii.

Hermanin tuskakin johtuu siitä, että hän on alempaa sosiaalista kastia, eikä siten voi saada Lizaa, joka on korkeampaa kastia ja menossa naimisiin ruhtinaan kanssa. Mutta sitten tietyt asiat johtavat tiettyihin valintoihin ja alkaa tarina.

Erkkilä on rohkeasti muuttanut Patarouvan lopun kauniimmaksi kuin yleensä. Siinä kuolema on vapauttava ja kaunis päätös traagiselle rakkaustarinalle.

