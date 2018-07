Savonlinnassa kadonneen naisen taposta epäilty mies on vangittu

Savonlinnassa kadonneen naisen surmaamisesta epäilty mies on vangittu todennäköisin syin epäiltynä taposta, kertoo Etelä-Savon käräjäoikeus. 32-vuotiaan miehen epäillään tappaneen ja piilottaneen viikonloppuna Savonlinnassa kadonneen kolmikymppisen naisen.

Nainen katosi sunnuntain vastaisena yönä lähdettyään juhlista Kellarpellosta. Etsinnät ovat jatkuneet jo päiviä, mutta toistaiseksi naista ei ole poliisin mukaan löytynyt. Mies on myöntänyt myötävaikuttaneensa naisen kuolemaan. Poliisin mukaan mies on kertonut ainakin jonkinlaisia tietoja ruumiin mahdollisesta sijainnista, mutta poliisi ei ole toistaiseksi kommentoinut sitä, miksi ruumista ei ole tästä huolimatta löydetty.

Miehellä ei ole poliisin mukaan aiempaa rikoshistoriaa.

Syyte asiassa on nostettava 30. marraskuuta mennessä.

STT

