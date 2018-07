Schumacherin syrjäyttäjä

Samalla kun Lewis Hamilton juhli Unkarin GP:ssä kauden viidettä täysosumaansa, aloin leikitellä ajatuksella, jollaiseen en vielä kymmenen, tai edes kolme vuotta sitten uskonut koskaan ryhtyväni.

Kuinka nopeasti brittikuljettaja tulee ottamaan ykkössijan kaikissa merkittävissä menestystä mittaavissa F1-tilastoissa?

Paalupaikoissa (77) Hamilton on jo pitkään ollut tilaston kärjessä. Sen sijaan voittoja, mm-pisteitä, palkintopallisijoituksia tai maailmanmestaruuksia mitattaessa on näyttänyt siltä, ettei Michael Schumacherin lyöjää tultaisi löytämään ainakaan tästä sukupolvesta. Niin kovat lukemat saksalainen löi tauluun 94 GP-voitolla, seitsemällä maailmanmestaruudella ja yhteensä 155 palkintopallisijoituksella.

Silverstonessa julkaistu kahden vuoden jatkosopimus voisi jo teoriassa riittää siihen, että Hamilton saavuttaa Schumacherin runsaan kahden vuoden kuluessa. Tällä hetkellä tilastot menevät saksalaisen eduksi seuraavasti: voitot 91–67, maailmanmestaruudet 7–4 ja palkintopallisijat 155–126. Kaikki lukemia, jotka Hamilton–Mercedes-yhdistelmä voi kuroa kiinni seuraavien 50 GP-viikonlopun aikana. Ja täytyy muistaa, että tuolloinkin britti olisi vasta 35-vuotias, eli esimerkiksi neljä vuotta nuorempi kuin syksyllä 39 täyttävä Kimi Räikkönen.

MM-pisteiden mittaaminen kahden kaikkien aikojen kuljettajan välillä on vaikeampaa. Hamilton on ajanut sarjassa kahden, ja Schumacher kolmen eri pistesysteemin aikakaudella. Jos kummankin saavutukset ynnätään yhteen nykypistein, johtaa Schumacher Hamiltonia lukemin 3890–3105. Jälleen ero, joka on nykytahdilla kurottavissa Hamiltonin jäljellä olevan sopimusaikakauden, eli noin 50 GP.n aikataululla. Runsaan 15 pisteen keskiarvo per kilpailu riittäisi. Esimerkiksi tällä kaudella Hamilton on napannut 11 kisasta pisteitä 19,4:n keskiarvolla.

Vaikka kyse on lopulta pelkästä spekulaatiosta, kertoo jo pelkästään ajatusleikkiin ryhtyminen siitä, miten loistavasti Hamilton on ajanut jälleen tällä kaudella. Alkukautta lukuunottamatta Mercedes on ollut vauhdillisesti pyöränmitan Ferraria perässä. Siitä huolimatta Hamilton on pystynyt maksimoimaan kisasuoritukset voitoillaan keskikesän kisaruuhkassa niin Ranskassa, Saksassa kuin Unkarissa. Samaan aikaan ainoa MM-uhka Sebastian Vettel on kyennyt juhlimaan ainoastaan Briteissä ja hukannut yhden varmalta näyttäneen voiton Saksassa omaan ajovirheeseensä.

Tuntuu, että Nico Rosbergin lopettaminen on antanut Hamiltonille niin täydellisen aseman tallissaan, että hän tuntuu tanssivan idolinsa Muhammad Alin tavoin tällä hetkellä vastustamattomasti F1-kehissä. Hän hallitsee muuttuvat sääolosuhteet parhaiten, onnistuu varikkoruletissa vetämään aina ässän hihastaan ja on yksinkertaisesti käsittämättömän nopea silloin, kun huippukierrosaikoja eniten tarvitaan.

Yhdistelmä, joka siirtää suomalaisnäkökulmasta sinivalkoiset MM-haaveet suoraan 2020-luvulle.