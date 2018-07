SDP suurin hallituksen tuella

SDP on edelleen Suomen suurin puolue. Ylen tuoreen kannatusmittauksen mukaan se on niukasti kokoomuksen edellä.

Päähallituspuolue keskustan lasku on jatkunut, ja se on pudonnut kärkikamppailusta. Keskustan kannalta hyvä uutinen on, että neljänneksi suurimman puolueen vihreiden kannatus ei ole noussut.

Perussuomalaiset ovat hieman toipuneet viime kesän jäljiltä, ja puolueen kannatus on noussut yli kymmenen prosentin.

Perussuomalaisten hajoamisesta alkunsa saaneen sinisen tulevaisuuden tilanne on heikko. Sille ei näy löytyvän pelipaikkaa poliittiselta kentältä. Puolueella on perussuomalaisten peruina 19 kansanedustajaa ja neljä ministeriä, mutta gallupin perusteella ei juuri kannattajia.

Eduskuntavaalit ovat myös pääministerivaalit. Tällä viikolla julkaistiin Helsingin Sanomien teettämä kysely, jossa tiedusteltiin, kuka olisi vaalien jälkeen mieluisin pääministeri: Juha Sipilä (kesk.), Petteri Orpo (kok.) vai Antti Rinne (sd.).

Tässäkin demarit menestyivät. Antti Rinne oli kolmikosta suosituin. Petteri Orpo oli aivan kannoilla, mutta istuva pääministeri Juha Sipilä jäi kauas jälkeen.

Järjestys noudatti kolmen suuren puolen kannatuslukuja.

Mikäli demarien kannatus kestää ensi kevääseen, Rinteestä tulee pääministeri, ja hallituksen kakkosmies on Orpo tai Sipilä.

Pääministerigallupin yhteydessä kysyttiin myös, miksi SDP on nyt suosituin puolue. Syynä eivät ole puolueen toiminta tai puheenjohtajan karisma. Vastaajien mielestä SDP:n suosio gallupeissa johtuu lähes pelkästään siitä, että suomalaiset ovat pettyneet ja kyllästyneet Sipilän hallitukseen.

Alle kymmenen prosenttia HS-gallupin vastaajista arvioi menestyksen johtuvan SDP:n hyvistä poliittisista avauksista ja ehdotuksista. Kokonana toinen asia on, kuinka moni on niihin perehtynyt.

Tyytymättömyydellä hallitusta kohtaan ei tarkoiteta koko hallitusta. Kokoomuksen kannattajat tuntuvat olevan tyytyväisiä puolueensa ja valtiovarainministeri Orpon toimintaan.

SDP:n ja Rinteen menestys tulevissa eduskuntavaaleissa näyttää olevan ennen muuta kiinni siitä, kuinka alas keskustan suosio laskee.