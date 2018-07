Seuran kysely: Yli 90 prosenttia suomalaisnaisista suhtautuu Trumpiin kielteisesti – ”Suomeen saapuu äärimmäisen epäsuosittu presidentti”

Suomalaisnaisista peräti 91 prosenttia suhtautuu kielteisesti Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin, ilmenee Seura-lehden teettämästä kyselystä.

Seura selvitti kyselyllä, mitä suomalaiset ajattelevat Trumpista ja Venäjän Vladimir Putinista ennen presidenttien tapaamista Helsingissä 16. heinäkuuta.

Kyselyn mukaan kaikista suomalaisista 83 prosenttia suhtautuu Trumpiin kielteisesti. Myönteisesti suhtautuvia oli vain kuusi prosenttia vastaajista.

– Tämä on murskaluku. Suomeen saapuu äärimmäisen epäsuosittu presidentti, sanoo Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Seuralle.

Myönteisimmin Trumpiin suhtautuvat perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien kannattajat. Perussuomalaisten äänestäjistä 47 prosenttia ja kristillisdemokraattien äänestäjistä 40 prosenttia ilmoittaa suhtautuvansa Trumpiin myönteisesti. Muiden puolueiden äänestäjissä myönteisesti Trumpiin suhtautuvia on alle viisi prosenttia.

Myös Vladimir Putin saa suomalaisilta tylyn arvion. Putiniin suhtautuu kielteisesti 76 prosenttia vastaajista.

– Kummastakaan ei pidetä täällä kerta kaikkiaan, Rahkonen sanoo.

Taloustutkimuksen tekemään kyselyyn vastasi yli tuhat suomalaista heinäkuun alussa. Virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/seuran-tutkimus-yli-90-prosenttia-suomalaisnaisista-suhtautuu-trumpiin-kielteisesti-murskatulos/

STT

