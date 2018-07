Sinilevä piinaa Suomenlahtea – tilanne pahin 20 vuoteen

Suomenlahden sinilevätilanne on pahin 20 vuoteen, kertoo Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila. Tänä kesänä kukintoja on vähintään yhtä paljon tai jopa enemmän kuin vuonna 1997, jolloin levätilanne oli erityisen paha.

Tämän kesän levätilanne johtuu suolapulsseista, jotka saavat Itämeren pääaltaan fosforipitoiset vedet liikkumaan kohti Suomenlahtea. Sinilevä taas kasvaa fosforipitoisessa vedessä.

Knuuttilan mukaan Itämeressä on maatalouden ja teollisuuden takia runsaasti fosforia. Jos meren fosforimääriä ei saada laskemaan, jatkuu levätilanne Knuuttilan mukaan yhtä pahana.

STT

Kuvat: